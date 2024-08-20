|
Ekonomi

Konut satışlarında umut veren tablo

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Temmuz 2024 konut satış istatistiklerine göre Türkiye genelinde konut satışları temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16 artarak 127 bin 88 oldu. Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 oranında yükselişle 127 bin 88 adet konut satışının gerçekleşmesi konut sektörü için umut oldu. Durağan bir seyirde devam konut satışlarının 2024 Temmuz ayı itibariyle tekrar yükselişe geçmesi hem üreticiler hem de yatırımcılar için olumlu karşılandı.

09:48 - 20/08/2024 Salı
IHA
Konut satışları temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16 artarak 127 bin 88 oldu.
Konut satışları temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16 artarak 127 bin 88 oldu.

Konut satışlarında yaşanan yükseliş ile ilgili açıklamalarda bulunan Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir, 2024 yılı son çeyreği ve 2025 yılı için gayrimenkul sektörünün devam ivme kazanacağını söyledi.

Aydemir, “Konut satışların yılın ilk 6 ayında ciddi anlamda kan kaybetmişti. Özellikle inşaat maliyetlerinin artması ve konut fiyatlarına bunun doğrudan yansımamış olması sektör için zor bir dönem yaşanmasına sebep oldu. Gayrimenkul sektörü ülkemizin en önemli sektörlerinin başında gelmektedir. Bu yüzden uzun süreli bir durağanlık bir çok sektörü doğrudan etkiliyor. Son açıklanan verilere baktığımızda umut verici bir tablo olduğunu söyleyebiliriz. Satışların durağan olması diğer anlamda da talep birikmesine neden oldu. Yılın son çeyreğinden itibaren tekrar gayrimenkul yatırımının cazip bir enstrüman olması kaçınılmazdır. 2025 yılında da bu yükselişin devam edeceğini düşünüyoruz” dedi.

Kredili satışlarda düşüş devam ediyor

Temmuz 2024'te gerçekleşen ipotekli konut satışlarında bir önceki seneye göre düşüş yaşandığını, ipotekli satışlarda ise, temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,9 azalış göstererek 11 bin 496 seviyesinde gerçekleştiğini belirten Aydemir, "Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 9 iken, Ocak - Temmuz döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 53,8 azalışla 62 bin 911 oldu. Temmuz ayındaki ipotekli satışların, 2 bin 786'sı; Ocak - Temmuz dönemindeki ipotekli satışların ise 14 bin 962'si ilk el satış olarak gerçekleşti. Yabancılara gerçekleştirilen konut satışları temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,1 azalarak 2 bin 350 oldu. Temmuz ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı ise yüzde 1,8 olarak hesaplandı.


İlk evim kampanyası detayları: 1.20 düşük faizli konut kredisi ile ev sahibi olunacak! Başvuru tarihi şartları belli oldu mu?

İlk kez ev alacaklar, 1.20 faiz oranı ile düşük faizli konut kredisi kampanyasında son gelişmeleri yakından takip ediyor. İlk Evim kampanyası, özellikle ilk kez ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız için büyük önem taşıyan bir konut destek programıdır. Hükümet tarafından hayata geçirilecek İlk Evim Konut Kampanyası, ev sahibi olmak isteyenler için büyük bir fırsat sunacak. Bu kampanya ile sıfır konut satın almak daha kolay ve ulaşılabilir hale gelecek. Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk ev alacaklara uygun ödemeli kredi sunulacak. Peki 1.20 faizle ilk evim kampanyası ne zaman, konut kredisi başvuru şartları belli oldu mu? Düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkar? İşte İlk evim kampanyası son durumu haberleri.


#Konut
#Satış
#Özkan Aydemir
39 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
KYK yurt ücreti ne kadar? 2024-2025 GSB Kredi Yurtlar Kurumu 1, 2, 3, 4, 5, 6. tip oda fiyatı...