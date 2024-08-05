Konutta yüzde 25 zam olarak uygulanan "tavan kira zammı" uygulaması kaldırılması ve Temmuz ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte konut ve işyerlerine yapılacak kira artış oranı da belli oldu.
Zam oranı yüzde %65,93 olarak kaydedildi.
Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı.
Buna göre normal koşullarda kira artışlarında baz alınan 12 aylık ortalama verisi de netleşti.
Zam oranı yüzde %65,93 oldu
Böylece Ağustos ayında kiralara uygulanabilecek tavan zam oranı da netleşti. Ağustos ayı zam oranı yüzde %65,93 oldu.
Konut kiralarında ise yüzde 25’lik tavan zam uygulamasına 1 Temmuz'dan itibaren son verilmişti.