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Ekonomi

TÜİK açıkladı: Kira zam oranı belli oldu

TÜİK Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Temmuz ayı enflasyon verileri üzerinden yapılan hesaplamaya göre, Ağustos ayı kira zammı oranındaki üst sınır netleşti. Tavan zam oranı yüzde 65,93 olarak gerçekleşti.

Pınar Görgü
10:15 - 5/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 10:19 - 5/08/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Konut kiralarında ise yüzde 25’lik tavan zam uygulamasına 1 Temmuz'dan itibaren son verilmişti.
Konut kiralarında ise yüzde 25’lik tavan zam uygulamasına 1 Temmuz'dan itibaren son verilmişti.

Konutta yüzde 25 zam olarak uygulanan "tavan kira zammı" uygulaması kaldırılması ve Temmuz ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte konut ve işyerlerine yapılacak kira artış oranı da belli oldu.


Zam oranı yüzde %65,93 olarak kaydedildi.


Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı.


Buna göre normal koşullarda kira artışlarında baz alınan 12 aylık ortalama verisi de netleşti.


Zam oranı yüzde %65,93 oldu

Böylece Ağustos ayında kiralara uygulanabilecek tavan zam oranı da netleşti. Ağustos ayı zam oranı yüzde %65,93 oldu.


Konut kiralarında ise yüzde 25’lik tavan zam uygulamasına 1 Temmuz'dan itibaren son verilmişti.


Piyasalarda tarihi çöküş: Japonya borsası ve kripto paralar resmen çakıldı

ABD'den gelen olumsuz ekonomik veriler küresel piyasalarda adeta bir sarsıntı etkisi meydana getirdi. ABD borsalarında düşüşler hızla artarken, Asya piyasalarında da erken saatlerde başlayan işlemlerde sert kayıplar gözlemlendi. Öte yandan önde gelen kripto para birimi Bitcoin ise yaklaşık yüzde 15 değer kaybederken alt coinler de bu düşüşten nasibini aldı. Bitcoin haftaya yüzde 14,9, Ethereum ise yüzde 20’lik bir düşüşle başlayarak kripto piyasalarında sert bir dalgalanma oluşturdu. Bitcoin, 51 bin dolara gerileyerek son 6 ayın en düşük seviyesine ulaştı. Son 24 saatte kripto para piyasasından toplam 260 milyar dolar buharlaştı. Bu satış dalgası borsaları da etkilerken, Tokyo Borsası'nda yüzde 8,5'lik bir düşüş görüldü.

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