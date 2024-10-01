"Ekim ayı kira artış oranı açıklandı mı, belli oldu mu? TÜİK enflasyon oranları ile kira artış zammı ne zaman açıklanacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte ekim ayı kira artış oranları belli olacak. Bu ay kira kontratını yenileyecek milyonlarca vatandaş kira zam oranını merak ediyor. Eylül ayı kirada tavan zam oranı 64,91 olarak belirlenmişti. Gözler ekim ayına çevrildi. Peki, ekim ayı kira zammı ne kadar, kaç TL olacak, açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?