"Ekim ayı kira artış oranı açıklandı mı, belli oldu mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ekim ayı kira artış oranı için geri sayım başladı. Mülk sahipleri ve kiracılar, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı eylül ayı enflasyon verilerini bekliyor. Açıklanacak enflasyon verileri, ekim ayı kira artış oranını belirleyecek. Yasal olarak kira artış oranı, son 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalamasına göre hesaplanıyor. Bu oran, ev sahiplerinin kiracılarına uygulayabileceği en yüksek zam oranını belirliyor.
"Ekim ayı kira artış oranı açıklandı mı, belli oldu mu? TÜİK enflasyon oranları ile kira artış zammı ne zaman açıklanacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte ekim ayı kira artış oranları belli olacak. Bu ay kira kontratını yenileyecek milyonlarca vatandaş kira zam oranını merak ediyor. Eylül ayı kirada tavan zam oranı 64,91 olarak belirlenmişti. Gözler ekim ayına çevrildi. Peki, ekim ayı kira zammı ne kadar, kaç TL olacak, açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
EKİM KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini 3 Ekim 2024 Perşembe günü saat 10.00'da açıklayacak. Ekim kira artış oranı, enflasyon rakamlarından sonra netleşecek.
EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE OLMUŞTU?
Eylül ayı kirada tavan zam oranı 64,91 olarak belirlenmişti.
EKİM KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, YÜZDE KAÇ OLACAK?
3 Ekim Perşembe günü TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon oranı ile kira artışı da ortaya çıkacak.
Peki kira zammı nasıl hesaplanır?
KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA FORMÜLÜ
KONUT ÖRNEK HESAP
Mevcut Kira Bedeli: 10.000,00 TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Haziran 2024
Girdiğiniz Artış Oranı: %25
Kira Artış Tutarı: 2.500,00 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 12.500,00 TL
Yıllık Yeni Kira Tutarı: 150.000,00 TL
İŞ YERİ KİRA ÖRNEK HESAPLAMA
Mevcut Kira Bedeli: 10.000,00 TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Mayıs2024
Girdiğiniz Artış Oranı: %54,72
Kira Artış Tutarı: 5.964,00 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 15.964,00 TL
Yıllık Yeni Kira Tutarı: 191.568,00 TL