Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Eylül ayında enflasyon yıllık yüzde 49,38 oldu. TÜİK tarafından açıklanan Eylül ayı enflasyon verileriyle birlikte, kira artışlarında geçerli olacak 12 aylık TÜFE rakamları da belirlendi. Temmuz ayında kaldırılan yüzde 25 zam sınırlamasıyla, kira sözleşmesi sona eren kiracılar artık güncel TÜFE oranları üzerinden zam yapacak. Peki, kira artış oranı yüzde kaç oldu? Ev ve işyerleri kira zammı ne kadar?
2024 yılı Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Ekim ayı kira artışlarındaki tavan oran belli oldu.
Ekim ayı kira artış oranı ne kadar?
Ekim ayı kira artış tavanı yüzde 63,47 olarak gerçekleşti.
Yüzde 25 zam sınırı temmuzda sona ermişti
Kira artışında yüzde 25'lik zam sınırı 2 Temmuz'da sona ermişti. Ekim ayında sözleşmesi yenilenecek olanların kira artışı 12 aylık TÜFE oranına göre belirlenecek.
Ev sahibi TÜFE sınırını aşamayacak, zam dönemi temmuz öncesi olanlardan bu yıl için yeni artış talep edilemeyecek.