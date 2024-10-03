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Ekonomi
Kira zam oranları belli oldu: Tavan fiyat ne kadar?

Kira zam oranları belli oldu: Tavan fiyat ne kadar?

Pınar Görgü
10:503/10/2024, Perşembe
G: 3/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Ekim ayında sözleşmesi yenilenecek olanların kira artışı 12 aylık TÜFE oranına göre belirlenecek.
Ekim ayında sözleşmesi yenilenecek olanların kira artışı 12 aylık TÜFE oranına göre belirlenecek.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Eylül ayında enflasyon yıllık yüzde 49,38 oldu. TÜİK tarafından açıklanan Eylül ayı enflasyon verileriyle birlikte, kira artışlarında geçerli olacak 12 aylık TÜFE rakamları da belirlendi. Temmuz ayında kaldırılan yüzde 25 zam sınırlamasıyla, kira sözleşmesi sona eren kiracılar artık güncel TÜFE oranları üzerinden zam yapacak. Peki, kira artış oranı yüzde kaç oldu? Ev ve işyerleri kira zammı ne kadar?

2024 yılı Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Ekim ayı kira artışlarındaki tavan oran belli oldu.


Ekim ayı kira artış oranı ne kadar?

Ekim ayı kira artış tavanı yüzde 63,47 olarak gerçekleşti.


TÜFE'deki değişim 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,97, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 35,86, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,38 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 63,47 olarak gerçekleşti.

Yüzde 25 zam sınırı temmuzda sona ermişti

Kira artışında yüzde 25'lik zam sınırı 2 Temmuz'da sona ermişti. Ekim ayında sözleşmesi yenilenecek olanların kira artışı 12 aylık TÜFE oranına göre belirlenecek.


Ev sahibi TÜFE sınırını aşamayacak, zam dönemi temmuz öncesi olanlardan bu yıl için yeni artış talep edilemeyecek.


Zam oranı nasıl hesaplanacak?

Konutlar
için zam oranı artışın yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranına bakılarak hesaplanır. Mal sahibi bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda zam yapma hakkına sahip. Örneğin zam Ekim ayında yapılacaksa TÜİK'in açıkladığı TÜFE endeksinin ilgili yılın Eylül ayındaki 12 aylık ortalamalara göre değişim verisine bakılır.

İşyerleri
içinse zam oranı sözleşmede belirlenen oran kadar olabiliyor. Eğer sözleşmede TÜİK tarafından açıklanan endekslerden biri oranında artış yapılacağı yazıyorsa o zaman kira artışının yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan ilgili endeksinin değişim oranına bakılarak hesaplanır. Mal sahibi bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda kiraya zam yapma hakkına sahip. Örneğin artış Ekim'de ayında yapılacaksa TÜİK'in o yılda ilgili endeks için açıkladığı Eylül ayı verisine bakılır.


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