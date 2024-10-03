Dış ticaret açığı dokuz ayda yüzde 31 azaldı

Eylül ayındaki ihracatımız yüzde 1,8 düşüşle 22 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Ocak-eylül dönemindeki ihracat 192,8 milyar dolar, son 12 aylık ihracat ise 261,6 milyar dolar oldu. En fazla ihracat yapan sektörler arasında otomotiv 3,4 milyar dolarla ilk sıradaki yerini korudu. Aynı zamanda en yüksek aylık ihracatına imza atan otomotivi 2,2 milyar dolarla kimya, 1,6 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti.





OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE YÜZDE 3,2’LİK ARTIŞ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2024'ün 9 ayında ihracatın geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,2 artışla 193 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Böylece ilk 9 ayda mal ihracatında net 5,9 milyar dolar artış sağlandı" dedi. Bakan Bolat, Ticaret Bakanlığı Konferans Salonu'nda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ile düzenlediği basın toplantısında, eylül ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

5 PAZAR GÜNÜNÜN MALİYETİ 1 MİLYAR DOLAR

Bakan Bolat, eylül ayındaki ufak düşüşte takvim etkisinin önemine dikkat çekerek, "Geçen yıl eylül ayında 5 cuma ihracatımız varken, perşembe, cuma günleri biz iki gün 2,4 milyar dolar ihracat yapabiliyoruz. İhracatımızın en az olduğu günler cumartesi ve pazar oluyor. Bu sene eylül ayı içinde 5 pazar günü gerçekleşti. Bunun negatif takvim etkisi 1 milyar dolara tekabül etti. Bir pazar eksik olsaydı biz 600 milyon dolar ihracat artışını sizlere müjdeliyor olacaktık” şeklinde konuştu.





İTHALATTA DÜŞÜŞE DEVAM

Ömer Bolat, ithalatta yüzde 1,4'lük bir azalış olduğunu kaydederek, “2024 yılı 3'üncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre ihracatta yüzde 4,4'lük artışımız var, bu 3 milyar dolarlık yükselişe tekabül ediyor. İthalatta da söz konusu dönemde yaklaşık 6 milyar dolarlık azalma söz konusu" bilgisini verdi.

Bakan Bolat, eylülde dış ticaret açığının 5,1 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, son 14 ayın 11'indeki azalışa dikkat çekti. Dış ticaret açığındaki gelişmelere de değinen Bolat, "Dış ticaret açığı yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,5 düşüşle 87,7 milyar dolardan 60,1 milyar dolara geriledi" ifadesini kullandı. Bolat, böylece 9 ayda dış ticaret açığının 27,6 milyar dolar azaldığını söyledi.





KÜRESEL RİSKLER OLUMSUZ ETKİLİYOR

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, "Eylül ayı ihracatımız geçen yıla göre yüzde 1,8 düştü. AB’de talebin zayıf seyretmesi ve en büyük pazarımız Almanya’da resesyon endişesi ihracatımıza olumsuz yansıyor. Ancak temel sorun rekabetçiliğimizi kaybetmemizden kaynaklanıyor" dedi. Mustafa Gültepe, en çok ihracat yapılan ülkelerin Almanya, Birleşik Krallık, ABD, Irak ve İtalya şeklinde sıralandığını bildirdi. 42 ülkede yüzde 50’nin, 87 ülkede yüzde 10’un üzerinde ihracat artışı kaydettiklerini anlatan Gültepe, “Genel tabloda ise 113 ülkeye ihracatımızı artırdık. En çok ihracat yaptığımız ülke grupları arasında Avrupa Birliği (AB), 9,1 milyar dolarla yine ilk sırada yer aldı. Avrupa kıtasının toplam ihracatımızdaki payı yüzde 58,2 düzeyinde gerçekleşti" bilgisini verdi.











