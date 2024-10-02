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Ticaret Bakanı Ömer Bolat müfettiş yardımcılarıyla bir araya geldi: Yasa dışı ticaretle mücadelede görevleri önemli

Ticaret Bakanı Ömer Bolat müfettiş yardımcılarıyla bir araya geldi: Yasa dışı ticaretle mücadelede görevleri önemli

18:562/10/2024, Çarşamba
G: 2/10/2024, Çarşamba
AA
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat göreve başlayan müfettiş yardımcılarıyla Bakanlık binasında bir araya geldi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat göreve başlayan müfettiş yardımcılarıyla Bakanlık binasında bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bakanlık bünyesinde göreve başlayan ticaret müfettiş yardımcılarıyla Ankara'da bir araya geldi. Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Dış ticaret hacmimizin 600 milyar doları aştığı bir dönemde, yasal ticaretin önünü açmak ve yasa dışı ticaretle mücadelede müfettişlerimiz önemli görev üstlenmektedir.'' ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bakanlıkta göreve başlayan ticaret müfettiş yardımcılarıyla bir araya geldiğini belirterek, "Dış ticaret hacmimizin 600 milyar doları aştığı bir dönemde, yasal ticaretin önünü açmak ve yasa dışı ticaretle mücadelede müfettişlerimiz önemli görev üstlenmektedir." ifadesini kullandı.

Bolat, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Toplantımızda ticaret müfettiş yardımcılarına mesleklerinin her aşamasında adalet düsturu ile hareket etmeleri gerektiğini vurguladık. Dış ticaret hacmimizin 600 milyar doları aştığı bir dönemde, yasal ticaretin önünü açmak ve yasa dışı ticaretle mücadelede müfettişlerimiz önemli bir görev üstlenmektedir. Tüm müfettişlerimize ve yeni göreve başlayan müfettiş yardımcılarımıza görevlerinde başarılar diliyorum."

#Ömer Bolat
#Ticaret Bakanlığı
#müfettiş
#müfettiş yardımcısı

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