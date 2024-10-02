Ticaret Bakanı Ömer Bolat müfettiş yardımcılarıyla bir araya geldi: Yasa dışı ticaretle mücadelede görevleri önemli

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bakanlık bünyesinde göreve başlayan ticaret müfettiş yardımcılarıyla Ankara'da bir araya geldi. Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Dış ticaret hacmimizin 600 milyar doları aştığı bir dönemde, yasal ticaretin önünü açmak ve yasa dışı ticaretle mücadelede müfettişlerimiz önemli görev üstlenmektedir.'' ifadelerini kullandı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bakanlıkta göreve başlayan ticaret müfettiş yardımcılarıyla bir araya geldiğini belirterek, "Dış ticaret hacmimizin 600 milyar doları aştığı bir dönemde, yasal ticaretin önünü açmak ve yasa dışı ticaretle mücadelede müfettişlerimiz önemli görev üstlenmektedir." ifadesini kullandı.
Bolat, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: