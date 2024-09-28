Bakan Bolat 'Azimle devam edeceğiz' dedi ve ekledi: Türkiye Yüzyılı aynı zamanda Yatırım Yüzyılı olacak

"Kararlılıkla yürüttüğümüz politikaların olumlu sonuçlarını alıyoruz. Nitekim, 2002 yılında 36,1 milyar dolar olan mal ihracatımız 7,1 katına çıkarak 2023 yılında 255,6 milyar dolar olmuş ve böylece dünya ihracatından aldığımız pay binde 5'ten yüzde 1,08 ile rekor seviyeye yükselmiştir. 2002'de 14 milyar dolar olan hizmet ihracatımız 2023'de 7,6 katına çıkarak 106 milyar dolar olarak gerçekleşmiş, böylece küresel hizmet ihracatından aldığımız pay binde 8'den 2023 yılında yüzde 1,35'e çıkmıştır.