Bakan Bolat 'Azimle devam edeceğiz' dedi ve ekledi: Türkiye Yüzyılı aynı zamanda Yatırım Yüzyılı olacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vizyonu çerçevesinde, "Türkiye Yüzyılı"nı aynı zamanda "Yatırımın Yüzyılı" yapmak üzere çalışmalara güç ve azimle devam edeceklerini belirterek, "Bu çerçevede gerçekleştirilen 10. Yatırım Danışma Konseyi Toplantısı'nın sonuçlarının ülkeye, ekonomiye ve halka hayırlı olmasını dilerim" ifadesini kullandı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat bugün gerçekleştirilen, "10. Yatırım Danışma Konseyi Toplantısı"na ilişkin açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve bakanların katılımıyla, yatırım ortamının iyileştirilmesi çalışmalarına uluslararası bir bakış açısı kazandırılması amacıyla Yatırım Danışma Konseyi Toplantısı düzenlendiğini anlatan Bolat, bu kapsamda dünyanın önde gelen çok uluslu şirketleri ile uluslararası kuruluşların üst düzey yöneticileri ve Türkiye'deki iş dünyası çatı kuruluşlarının bir araya geldiğini aktardı.
Bolat, konsey toplantısına enerji, gıda, otomotiv, finans, petrokimya, telekomünikasyon, bilişim gibi birçok sektörde faaliyet gösteren çok uluslu şirketler ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile Uluslararası Finans Kurumundan üst düzey yetkililerin katılım gösterdiğine dikkati çekti.
Hükümet olarak inovasyon, yatırım, üretim, ihracat ve istihdam önceliklerinde yürütülen politikalar ile ülkenin kalkınmasına yönelik çalışmaları kararlılıkla yürüttüklerinin altını çizen Bolat, Bakanlık olarak, adil ve etkin işleyen rekabet ortamının tesis edilmesine, gümrük işlemlerinin dijitalleştirilmesine ve AB ile mevzuat uyumlaştırmalarına yönelik çalışmalar ile yatırım ortamının iyileştirmesine katkı verdiklerine değindi.
"Karalılıkla yürüttüğümüz politikaların olumlu sonuçlarını alıyoruz"
Bolat, ihracata hazırlık aşamasından pazarlamaya, tasarımdan küresel firmalara tedarikçi olmaya, e-ihracattan yurt dışı fuar katılımlarına, yurt dışı dağıtım kanalları oluşturmaktan küresel marka olmaya kadar şirketlerin her aşamasında yanlarında olduklarını kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu: