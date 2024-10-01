Şeffaf ve adil rekabet zirvesi

Bölgede rekabet kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla Türkiye'nin aralarında yer aldığı 9 ülkenin katılımıyla temelleri atılan Balkan Rekabet Platformu’nun kuruluş toplantısı İstanbul'da düzenlendi. Balkan rekabet otoriteleri arasında ilişkilerin güçlendirilmesi, güncel rekabet hukuku sorunlarının anlaşılması ve çözümlenmesi gibi hedeflerle hayata geçirilen Platformun ilk etkinliği Rekabet Kurumunun (RK) organizasyonuyla Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirildi. Türkiye, Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Romanya ve Yunanistan’dan gelen rekabet kurumları, Balkan Rekabet Platformu’nun temellerinin oluşturulması yolunda önemli bir adım attı.





HEDEF AÇIK VE ADİL PAZARLAR OLUŞTURMAK

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat; toplantının, Balkan ülkeleri ile ortak platformda rekabet hukuku çalışmalarının koordinasyonunu sağlamayı ve tecrübe ile bilgi birikimini paylaşmayı amaçladığını kaydetti. Bu işbirliği mekanizmasıyla rekabet hukuku ve politikalarına dair farkındalığın artırılmasını, Balkan bölgesinde güçlü bir rekabet kültürünün yaygınlaştırılmasını ve sahip olunan tecrübelerin karşılıklı paylaşılmasıyla rekabette karşılaşılan sorunların çözülmesini amaçladıklarını dile getiren Bolat, “9 Balkan ülkesi arasında tesis edilen Balkan Rekabet Platformu ile hem bölgesel hem de küresel ekonomi ve rekabet politikalarının gelişimine katkıda bulunmayı ve herkese fayda sağlayacak açık ve adil pazarlar oluşturmayı hedeflemekteyiz” dedi.





TÜRK DEVLETLERİYLE KOORDİNELİ ÇALIŞIYORUZ

Yılbaşında Türk Devletler Teşkilatı üyesi ülkelerin rekabet otoriteleri arasında bir koordinasyon toplantısı yapıldığını ve bir teşkilat kurulduğunu anımsatan Bolat, rekabet hukukunun önemine işaret etti. Bolat, rekabet hukukunun, mal ve hizmet piyasalarında rekabetin korunması amacına yönelik oluşturulan kurallar üzerine inşa edilmiş bir hukuk dalı olduğunu ifade ederek, rekabet kurallarının ticarete ve ekonomiye sağladığı katkıları anlattı. Son yüzyılda teknolojik alanda yaşanan gelişmeler neticesinde dünya ülkelerinin birbirleriyle çok yakın iktisadi ve ticari ilişkilere girdiğini dile getiren Bolat, son yıllarda artan korumacılık hareketlerine ve bazı ülkelerde yükselen milliyetçilik dalgasına rağmen küresel düzeyde iktisadi ve ticari entegrasyonun devam ettiğini vurguladı.





KÜRESELLEŞEN TİCARET REKABETİ ZORLUYOR

Bolat, bu süreçte küresel düzeyde artan ticaret hacmine, yüksek seviyelere ulaşan portföy yatırımlarına ve artan göç hareketlerine ilave olarak doğrudan yatırımlardaki artış ve özellikle üretimin ülkeler arasındaki yatay entegrasyonunun çok önemli gelişmeleri de beraberinde getirdiğini anlattı. İktisadi küreselleşmenin gelişiminin rekabet mekanizması ve hukuku bakımından küresel regülasyonlar ile standartları önemli ve zorunlu hale getirdiğini ifade eden Bolat, rekabet mekanizmasının daha verimli bir ekonomik ortamın oluşmasını ve bu şekilde toplumsal refah ve kalkınmanın da artmasını sağladığını kaydetti.





8 AYDA 249 FİRMAYA 6 MİLYAR TL CEZA KESİLDİ

Regülasyon düzenleme görevleri kapsamında yaptıkları mevzuat değişikliklerinin yanında denetim görevlerini de ihmal etmeden yerine getirdiklerini anlatan Bolat, “Ticaret Bakanlığımız iç ticaret birimlerince bu yılın ilk 8 ayında 127 bin gerçek ve tüzel kişiye 1 milyar 218 milyon lira idari para ceza kesilmiştir. Rekabet Kurumu ise sektörlere yönelik denetimleri sonucunda yılın ilk 8 ayında 142 firmaya 4 milyar 840 milyon lira idari para cezası kesmiş bulunmaktadır” bilgisini verdi.





Balkan Rekabet Platformu Deklarasyonu yayınlandı

Balkan Rekabet Platformu'nun kuruluş toplantısı Balkan Rekabet Platformu Deklarasyonu'nun yayınlanmasıyla sona erdi. Deklarasyonu okuyan Rekabet Kurumu Başkanı Küle, rekabet hukukunun uygulanmasında bilgi, deneyim ve en iyi uygulamaların paylaşımı yoluyla bölgesel işbirliğini sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Küle, “Bu Platform aracılığıyla tüm engelleri aşacak biçimde herkese fayda sağlayacak açık ve adil pazarlar yaratmayı hedeflemekteyiz" dedi.











