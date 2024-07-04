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Ekonomi

Enflasyonda düşüş başladı: Kira artış oranı yüzde 65

Enflasyon, haziranda aylık bazda yüzde 1,64 ile son bir yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Mayısta yüzde 75,45'le zirve yapan yıllık enflasyon ise yaklaşık 4 puan gerileyerek yüzde 71,60'a indi. Böylece yıllık enflasyon 8 ay sonra ilk kez düştü. Konut ve iş yeri kiralarına uygulanabilecek en yüksek zam oranını gösteren 12 aylık ortalama enflasyon da yüzde 65,07 olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi Servisi
04:00 - 4/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 05:25 - 4/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Yıllık artış yüzde 75'ten yüzde 71'e geriledi.
Yıllık artış yüzde 75'ten yüzde 71'e geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre haziranda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 1,64 arttı. Aynı dönemde yıllık enflasyon yüzde 71,60 oldu. Böylece yıllık bazda tüketici fiyatları 8 ay sonra ilk defa düştü. Mayısta yüzde 75,45 ile zirveyi gören yıllık enflasyon haziranda yaklaşık 4 puan azaldı. Veriler aylık bazda incelendiğinde de bir yılın en yavaş enflasyonuna işaret etti. Çekirdek enflasyon tarafında da gerileme izlendi. Yıllık çekirdek enflasyon haziranda yüzde 71,41 olarak gerçekleşti.


ÜRETİCİ ENFLASYONU 7,59 PUAN GERİLEDİ

TÜİK verilerine bakıldığında üretici enflasyonunun da hız kestiği görüldü. Haziranda aylık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 1,38 oldu. Mayıs ayında aylık üretici enflasyonu yüzde 1,96 oranında kaydedilmişti. Yıllık üretici enflasyonu ise haziranda yüzde 50,09 seviyesinde geldi. Bir önceki ay yıllık üretici enflasyonu yüzde 57,68 olarak kayıtlara geçmişti. Yıllık bazda Üretici Fiyat Endeksi haziranda mayıs ayına kıyasla 7,59 puan düşüş gösterdi. KONUT VE EĞİTİMDE DİRENÇ KIRILMADI Haziranda aylık en yüksek artış yüzde 3,79 ile konut grubunda yaşandı. Konut grubunu yüzde 3,47 ile eğitim; yüzde 3,09 ile lokanta ve oteller izledi. Yıllık bazda en fazla artış da yüzde 107,11 ile eğitim grubunda görüldü. Yıllık enflasyonda eğitimi yüzde 94,72 ile konut; yüzde 90,67 ile lokanta ve oteller izledi. Hem aylık hem yıllık bazda konut ve eğitim gruplarında enflasyonun direncinin kırılmaması dikkat çekti. Ana harcama grupları itibarıyla haziranda bir önceki aya göre en çok azalan ana grubun, eksi yüzde 0,58 ile giyim ve ayakkabı olduğu görüldü.


ZAM ŞAMPİYONU OTOBÜS BİLETI VE ŞEBEKE SUYU

Tüketici fiyatları bazında haziranda en fazla fiyat artışı Kurban Bayramı tatilinin de etkisiyle yüzde 12,71 ile kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığında yaşandı. Geçen ay kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı fiyat artışını yüzde 12,69 ile su (şebeke suyu), yüzde 8,47 ile taze meyveler izledi. Haziranda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 6,67 ile oteller, pansiyonlar ve diğerleri, yüzde 6,15 ile demir yolu ile şehir içi yolcu taşımacılığı, yüzde 5,94 ile ekmek yer aldı. Haziranda en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 8,03 ile patates ve bazı yumru bitkilerde gerçekleşti. Bunu, yüzde 6,57 ile yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler, yüzde 3,89 ile kümes hayvanları eti, yüzde 2,32 ile kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları, yüzde 2,29 ile dana eti takip etti.


#Ekonomi
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