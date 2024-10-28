Züccaciye e-ticareti sevdi

Yıl sonunda 3 trilyonluk ciroya ulaşması beklenen e-ticaret pazarı, züccaciyecileri cezbetti. Fiziksel mağazacılıkta ısrar eden üretici bile, maliyet avantajı dolayısıyla işini elektronik ortama taşıyor. E-ihracata da başlayan firmalar, Çin’in mallarına karşı en avantajlı rekabeti burada görüyor.
Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği verilerine göre, 2023’te 1.8 milyar lira satış hacmine ulaşan Türkiye’deki e-ticaretin yıl sonu beklentisi yüzde 110 büyümeyle 3 trilyon lira civarında olacak. Birçok sektör gibi çoğunluğu KOBİ’lerden oluşan züccaciye firmaları da dijitale yöneldi. Teknolojiye mesafeli olan üreticiler bile, maliyet avantajı dolayısıyla işlerini elektronik ortama taşıdı. Pandemi sonrası bölgesinde öne çıkan ve kalitesiyle tercih edilen Türk züccaciye ürünleri, son birkaç yıldır Çin’in sahalara geri dönmesiyle sıkıntılı günler geçiriyordu.
MALİYET, PAZARLAMA VE LOJİSTİK AVANTAJI
Fiziksel mağazaya göre daha ulaşılabilir olmak sektör firmalarına maliyet, pazarlama ve lojistik avantajı sağladı. Hatta bunun farkına varan birçok şirket, e-ihracat yoluyla Orta Doğu ve Avrupa pazarı başta olmak üzere farklı coğrafyalara açılma imkânı yakaladı. Sektörde online alışverişe belirgin bir yöneliş olduğunu belirten Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz, "Pandemi sonrasında birçok kişi, ürünleri fiziksel mağazalarda görmek yerine online platformlardan almayı tercih ediyor. Çoğu şirket, hedef kitleye doğrudan ulaşabiliyor" şeklinde konuştu.
AVRUPA’NIN NOEL ALIŞVERİŞİ TÜRKİYE’DEN
"Yılda 6 milyar doların üzerinde ihracat yaparak önemli bir dış ticaret fazlası veren sektörümüz, geleceğin dijitalde olduğunun farkında" diyen Öksüz, özellikle yaklaşan kasım indirimleri ve yılbaşı alışverişlerinin ihracat için de kritik olduğunu belirtti. Yılbaşı ve Noel döneminde ABD ve Avrupa Birliği’ne (AB) satışların artış gösterdiğini vurgulayan Öksüz, sadece hediyelik eşya değil küçük ev aletleri pazarında da yerli ürünlerin dış pazarlarda özellikle Çin mallarına karşı rekabetçi olduğuna dikkat çekti.
Çin'in yüklü ihracat teşvikleri, destekleri ve bedavaya yakın lojistik maliyetleri sayesinde Çinli şirketler 5 dolarlık ürünü 2 dolara pazarlıyor. Hal böyle olunca, birçok ülke ve AB; Çin mallarına karşı tedbir alıyor. Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı’nın E-Ticarette Yurt Dışından Gelen Ürünler İçin Vergi Düzenlemesi sektördeki üreticiler tarafından olumlu karşılandı.
İthalat düzenlemesi Çin istilasını kırdı tüketici yerliye döndü
- İthalat düzenlemesini değerlendiren Mesut Öksüz, "Biliyorsunuz yurt dışından alışverişte bir gümrük vergisi ve kargo bedeli var. Uygun görünen fiyatlar, bu rakamlarla yükseldiği için tüketici yerli üreticilere yöneldi" dedi. İhracata da değinen Öksüz şunları söyledi: "İlk 6 aylık ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 azalarak 2,8 milyar dolar oldu. Ancak temmuzda ihracat bir önceki yıla göre yüzde 19, ağustos ayında ise yüzde 17 arttı. Böylece; 8 ayın toplamında geçen seneye göre yüzde 1,1 artışa döndü (2023 3,98 milyar dolar, 2024 4,02 milyar dolar). Ürün grupları açısından temmuz ve ağustosta endüstriyel mutfakta yüzde 10, elektrikli aletlerde yüzde 20, metal mutfak ürünlerinde yüzde 30, dekoratif eşyalarda ise yüzde 200’ler seviyesinde ihracat artışı gözleniyor."