Züccaciye e-ticareti sevdi

İthalat düzenlemesini değerlendiren Mesut Öksüz, "Biliyorsunuz yurt dışından alışverişte bir gümrük vergisi ve kargo bedeli var. Uygun görünen fiyatlar, bu rakamlarla yükseldiği için tüketici yerli üreticilere yöneldi" dedi. İhracata da değinen Öksüz şunları söyledi: "İlk 6 aylık ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 azalarak 2,8 milyar dolar oldu. Ancak temmuzda ihracat bir önceki yıla göre yüzde 19, ağustos ayında ise yüzde 17 arttı. Böylece; 8 ayın toplamında geçen seneye göre yüzde 1,1 artışa döndü (2023 3,98 milyar dolar, 2024 4,02 milyar dolar). Ürün grupları açısından temmuz ve ağustosta endüstriyel mutfakta yüzde 10, elektrikli aletlerde yüzde 20, metal mutfak ürünlerinde yüzde 30, dekoratif eşyalarda ise yüzde 200’ler seviyesinde ihracat artışı gözleniyor."