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Bakan Uraloğlu açıkladı: 3 kentteki 5 ulaşım hattı 29 Ekim'de ücretsiz olacak

Bakan Uraloğlu açıkladı: 3 kentteki 5 ulaşım hattı 29 Ekim'de ücretsiz olacak

Halil Akkoç
11:4128/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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29 Ekim'de ücretsiz olacak hatları belli oldu.
29 Ekim'de ücretsiz olacak hatları belli oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattının ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada,
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kent içi raylı sistemlerin ücretsiz olarak hizmet vereceğini belirterek,
"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 19 Ekim tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metrosunu vatandaşlarımız ücretsiz olarak kullanacak"
dedi.
Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümünde vatandaşların kent içi ulaşımını kolaylaştırmak ve raylı sistem hizmetlerinin erişilebilirliğini artırmayı hedeflediklerini kaydeden
Bakan Uraloğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, bu anlamlı günde vatandaşlarımızın şehir içi ulaşımda konfor ve kolaylıkla seyahat etmelerini amaçlıyoruz. Söz konusu hatlar, tüm halkımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkanı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

#Marmaray
#Abdulkadir Uraloğlu
#Başkentray
#İZBAN
#Sirkeci
#Kazlıçeşme

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