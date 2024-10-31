Elektrik ve gaza ocakta zam yok

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Ocak ayında doğal gaz ve elektrik için zam gündemde değil" dedi. AK Parti Grup Toplantısı öncesinde Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Bayraktar, elektrik ve doğal gazda büyük zam olacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını vurguladı.





TÜKETİMİ YÜKSEK OLANA GERÇEK MALİYET YANSITILACAK

Bayraktar, enerji faturalarında devletin ciddi bir desteği olduğunu söyleyerek “Desteklerin gerçekten ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yansıması noktasında desteğe ihtiyaç duymayan, tüketimi yüksek olan grupların elektriğin ve doğal gazın gerçek maliyetlerini karşılamasıyla alakalı bir düşüncemiz var.” dedi. Elektrik ve doğal gazda devlet desteklerini gerçekten ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara yansıtacaklarını belirten Bakan Bayraktar, Türkiye ortalamasının iki katından fazla tüketimi olanların destekleme maliyeti karşılayacağını söyledi.





DÜZENLEME ŞUBAT AYINDAN SONRA BAŞLIYOR

Hanelerde aylık ortalama 200 kilotavatsaatlik bir elektrik tüketimi olduğuna işaret eden Bayraktar, “EPDK’nın yaptığı son düzenlemeyle ayda 2 katından daha fazla yani 417 kilovatsaat tüketimi olan vatandaşlar, konutlar, elektriğin gerçek maliyeti neyse onu şubat ayından sonra ödemeye başlayacaklar. Yapılan düzenleme esas itibarıyla bu” diye konuştu. Ortalama tüketimde yaklaşık 414 lira fatura geldiğini belirten Bakan Bayraktar, şöyle konuştu: “Ocakta da 414 lira ödemeye devam edeceksiniz. Ama 400 kilovatsaat yani normal tüketimin 2 katından daha fazla ayda bin 50 liralık bir fatura geliyorsa sen zaten 417 kilovatsaatlik tüketimi aşıyorsunuz. Desteklenecek grupta değilsiniz demektir” açıklamasında bulundu.





40 milyon abonenin %3’ünü etkileyecek

Türkiye’de 40 milyon mesken abonesi bulunduğunu bunun da yüzde 3’ünün yani 1,2 milyon abonenin bu durumdan etkilenebileceğinin altını çizen Bayraktar, şöyle konuştu: “Bunlar da dediğim gibi yüksek tüketim grubu olan, evi büyük olan, evinde daha çok elektrikli eşya kullanan, belki elektrikli aracı olan kesimler bunlar da elektrik fiyatını daha maliyetine uygun şekilde ödeyecek. Düzenleme bunu içeriyor. Elbette ki burada istisnalar yapacağız. Camiler, cemevleri vs. onları mesken gurubuna zaten sokmuştuk. Onlar yine o istisnalarına devam edecek. Böyle özel hassasiyet gösterdiğimiz yerler var.”











