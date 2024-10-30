Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Kart projesinin resmen başladığını duyurdu. 81 ildeki toplu taşıma hizmetleri tek çatı altında toplanarak, vatandaşlara daha kolay ve hızlı bir ulaşım imkanı sunulacak. Uraloğlu, aynı zamanda kredi kartı olarak da kullanılabileceğini bildirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorusu üzerine, tüm Türkiye'de toplu taşıma kartlarını tek bir kartta toplayacak olan "Türkiye Kart" projesine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Halihazırda kullanılan tüm toplu taşıma kartlarını tek bir kartta birleştirmek istediklerini belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:
18 şehirde daha kullanıma alınacak
Yıl sonuna kadar Türkiye Kart uygulamasının 18 ilde daha devreye alınması hedefleniyor. İstanbul'da Marmaray, Ankara'da Başkentray, İzmir'de İZBAN gibi önemli ulaşım hatlarında Türkiye Kart kullanımına başlanacak. Rize, Kocaeli, Uşak, Aksaray, Karabük, Tokat, Kahramanmaraş, Nevşehir, Kilis, Çorum ve Gaziantep gibi illerde de bu uygulama kısa sürede hayata geçirilecek.