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Toplu ulaşımda tek kart uygulaması: Bakan Uraloğlu 'Kredi kart olarak da kullanılacak' diyerek duyurdu

Toplu ulaşımda tek kart uygulaması: Bakan Uraloğlu 'Kredi kart olarak da kullanılacak' diyerek duyurdu

16:2630/10/2024, Çarşamba
AA
Yeni Şafak
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Kart projesinin resmen başladığını duyurdu. 81 ildeki toplu taşıma hizmetleri tek çatı altında toplanarak, vatandaşlara daha kolay ve hızlı bir ulaşım imkanı sunulacak. Uraloğlu, aynı zamanda kredi kartı olarak da kullanılabileceğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorusu üzerine, tüm Türkiye'de toplu taşıma kartlarını tek bir kartta toplayacak olan "Türkiye Kart" projesine ilişkin açıklamalarda bulundu.


Halihazırda kullanılan tüm toplu taşıma kartlarını tek bir kartta birleştirmek istediklerini belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Zaten kullanılan kartlar var, bunları birleştirelim istiyoruz. PTT'nin bir uygulaması var ve bunu yaygınlaştırmaya başladık. Bundan sonra da onu inşallah daha da yaygınlaştıracağız. Şu an kullanılan illerimiz, otoparklar ve milli parklar var. İnşallah yaygınlaştıracağız. Türkiye'nin her tarafında tek bir kart olacak, hedefimiz o. Vatandaşlarımız tek kartla bütün toplu ulaşımdan yararlanacak. Aynı zamanda istenirse kredi kartı olarak da kullanılabilecek"

18 şehirde daha kullanıma alınacak

Yıl sonuna kadar Türkiye Kart uygulamasının 18 ilde daha devreye alınması hedefleniyor. İstanbul'da Marmaray, Ankara'da Başkentray, İzmir'de İZBAN gibi önemli ulaşım hatlarında Türkiye Kart kullanımına başlanacak. Rize, Kocaeli, Uşak, Aksaray, Karabük, Tokat, Kahramanmaraş, Nevşehir, Kilis, Çorum ve Gaziantep gibi illerde de bu uygulama kısa sürede hayata geçirilecek.


Türkiye kart nedir?

Türkiye Kart, farklı şehirlerdeki toplu taşıma sistemlerinde kullanılacak olan tek bir karttır. Bu proje ile birlikte, Edirne’den Kars’a kadar tüm şehirlerdeki toplu taşıma işlemleri standart hale getirilecek. Uraloğlu,
“Her şehirde farklı kart karmaşasına son vereceğiz”
diyerek projenin önemini vurguladı.


#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
#toplu ulaşım
#Türkiye Kart

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