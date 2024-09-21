Kart borçlarına ödeme kolaylığı

Kredi kartı borcunu ödemekte zorluk çekenleri rahatlatacak bir yapılandırma geliyor. Kart borcunu ödeyemediği için yasal takibe düşmüş kişilerin durumu göz önünde bulundurularak yapılan çalışmanın hazırlıklarına başlandığı öğrenildi. Yeni Şafak’ın konuya yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre; kart borçlarının yeniden yapılandırma çerçevesi; takibe düşmüş kişilerin sayısı, borç miktarı, ödeme imkânı ve gecikme süreleri dikkate alınarak oluşturulacak.





NEFES ALDIRACAK

Üzerinde çalışılan düzenlemeyle borçlarını ödemeye niyetli olan, ancak gelir-gider dengesi bozulduğu için edimlerini yerine getiremeyen müşterilerin geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine imkân verilmesi amaçlanıyor. Çalışmasının duyurulmasıyla, kredi kartı borcu geri ödemelerinde gecikmeye düşmüş ve yasal takibe uğramış bireylerin rahat bir nefes alması bekleniyor.





TAKİBE DÜŞEN KREDİ KARTI BORCU 43 MİLYAR TL

Banka ve finansal kurumlarının yüksek miktarda kedi kartı alacakları bulunuyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre; 13 Eylül 2024 tarihi itibarıyla bankacılık sektörünün takibe düşmüş bireysel kredi kartı alacakları miktarı 43 milyar 447 milyon lira civarında. Takibe düşmüş bireysel kredilerin toplamı ise 46 milyar 390 milyon lira. Vadesinde tahsil edilmediği için takibe düşen tüketici kredileri ve bireysel kredi kartlarının toplam borcu ise 89 milyar 838 milyon lira.





BİR YILDA YÜZDE 265 ARTTI

Takipteki kredi kartı borçlarının toplamı Eylül 2023’te 11 milyar 900 milyon lirayken, bu rakam 29 Aralık 2023 itibariyle 15 milyar 392 milyon liraya çıktı. 13 Eylül ile biten haftada 43 milyar 447 milyon lirayı bulan bireysel kredi kartlarına ait takipteki alacaklarının son bir yılda yüzde 265 oranında, yılbaşından bu yana ise yüzde 182 arttı. Merkez Bankası’nın Haziran 2023’te başladığı faiz artışlarının ardından bankaların kredi kartı faizlerini yükseltmesi, hem finansmana erişimi zorlaştırdı hem de kredi kartı kullanmaktan başka çıkış yolu bulmayan vatandaşların finansman maliyetlerini katladı.



