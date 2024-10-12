Green Card başvuru süreci 2 Ekim'den bu yana devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri‘nde süresiz yaşama ve çalışma hakkı veren Green Card için başvuruda bulunacak kişiler yalnızca 1 kez başvuru yapma hakkına sahip. Peki, Green Card başvuruları için son gün ne zaman?

GREEN CARD BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

ABD tarafından ülkedeki göçmenler arasında çeşitliliği artırmak için düzenlenen Yeşil Kart (Green Card) çekilişi için başvurular 5 Kasım 2024 Salı günü TSİ 20.00'ye kadar devam edecek.

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde yapılır. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden (http://dvprogram.state.gov) Green Card başvurusu yapılabilmektedir. Green Card başvurusu yapan kişiler, başvuru formunu hatasız ve eksiksiz bir şekilde girmelidir.

GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI

* Lise veya dengi okul mezunu olmak.

* Green Card başvurusunda bulunan kişiler aynı zamanda son 5 yıl içerisinde uzmanlık ve deneyim gerektiren bir işte en az 2 yıl çalışmış olmalı.

* ABD Green Card başvurusunda bulunacak kişiler yalnızca 1 kez başvuru yapma hakkına sahiptir.

* Ülkenin, Amerikan hükûmetince Green Card başvurusu yapabilen ülkeler arasında belirlenmiş olmalıdır.

* 18 yaşını geçmiş olmak. 18 yaşından küçük kişiler, ebeveynlerinin denetiminde başvuru yapabiliyor.

* Başvuru sonrasında verilen numarayı mutlaka saklamak gerekiyor.







