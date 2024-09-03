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Green Card (Yeşil Kart) başvuruları için geri sayım! Green Card başvuruları ne zaman başlayacak? 2024 Green Card başvuru şartları neler?

ABD'de vatandaşlık hakkı elde etme şansı sunan Green Card (Yeşil Kart) başvuruları için geri sayım sürüyor. Green Card başvuruları her yıl belli dönemlerde yapılıyor. Peki, Green Card başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru tarihi açıklandı mı? 2024 Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

14:52 - 3/09/2024 Tuesday
Yeni Şafak
Green Card
Green Card

ABD'de çalışma ve yaşama hakkı sunan Green Card başvurularının tarihi merak ediliyor. Geçen sene Ekim ve Kasım arasında yapılan yeşil kart başvuruları her sene olduğu gibi bu senede dvlottery.state.gov adresinden gerçekleşiyor. Peki, Green Card başvuruları başladı mı? Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 Green Card başvuruları ne zaman başlıyor?

Green Card başvurularının ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı. Green Card başvuruları genellikle Ekim ayında başlıyor. Geçtiğimiz yıl başvurular 4 Ekim - 7 Kasım tarihleri arasında alınmıştı.

Green Card başvurusu nasıl yapılır?

Green Card başvuruları "https://dvprogram.state.gov" internet sitesi üzerinde yapılacaktır.Başvuru yaptıktan sonra verilen onay numarasının mutlaka saklanması gerekmektedir.

Green Card başvuru ücreti var mı?

Green Card başvuruları online olarak gerçekleşiyor ve ilk başvurudan ücret alınmıyor. Ancak Green Card alma şansını yakalayanlar sonraki aşamada vize mülakatı için ücret ödemesi yapıyor.

Green Card başvuru şartları

* Lise veya dengi okul mezunu olmak.

* Green Card başvurusunda bulunan kişiler aynı zamanda son 5 yıl içerisinde uzmanlık ve deneyim gerektiren bir işte en az 2 yıl çalışmış olmalı.

* ABD Green Card başvurusunda bulunacak kişiler yalnızca 1 kez başvuru yapma hakkına sahiptir.

* Ülkenin, Amerikan hükûmetince Green Card başvurusu yapabilen ülkeler arasında belirlenmiş olmalıdır.

* 18 yaşını geçmiş olmak. 18 yaşından küçük kişiler, ebeveynlerinin denetiminde başvuru yapabiliyor.

* Başvuru sonrasında verilen numarayı mutlaka saklamak gerekiyor.




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