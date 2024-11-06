Trump sonrası ilk kriz: Almanya’da hükümet düştü!

Almanya'da, koalisyon hükümetini oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) arasındaki anlaşmazlıklar erken seçim tartışmalarına yol açmıştı.

FDP, Yeşiller ve SPD arasında ekonomi ve sanayi politikaları konusunda yaşanan tartışmalar, seçimlere bir yıldan az bir zaman kala koalisyon hükümetini kriz durumuna getirmişti.

Başbakan Olaf Scholz, krize giren süreci toparlamak ve seçimlere kadar hükümetin işleyişini sağlamak amacıyla bugün Maliye Bakanı Christian Lindner ve Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck ile üçlü görüşme yaptı.

Erken seçim isteyen bakan görevden alındı

Scholz, koalisyon hükümeti içindeki krizi sona erdirmek için erken seçim öneren Maliye Bakanı Lindner'i görevden aldı.

Lindner - Habeck - Scholz

Görevden alınan bakandan ilk açıklama: Scholz anlamıyor

Lindner, karar sonrası yaptığı basın açıklamasında, "Scholz çok uzun süredir ülkemizin yeni bir ekonomik kalkınmaya ihtiyaç duyduğunu anlayamıyor." diye konuştu.

"Halkın ekonomik endişelerini uzun süre boyunca görmezden geldi" diyen Lindner, "Scholz’un karşı önerileri ise Almanya’nın yaşadığı temel büyüme sıkıntısına çare olmayacak hevessiz, renksiz öneriler." dedi.

Scholz, 15 Ocak 2025'te meclisten güven oyu isteyecek

Scholz, Başbakanlıkta hükümet ortaklarıyla yaptığı toplantının ardından basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'den Maliye Bakanı Christian Linder'i görevden almasını istediğini belirten Scholz, bu adımı ülkeye zarar verilmemesi için attığını ifade etti.

Scholz, Almanya'nın gerekli kararları alabilecek güce sahip bir hükümete ihtiyaç duyduğunu dile getirerek, "15 Ocak 2025'te Federal Meclisten güven oyu isteyeceğim. Parlamento üyeleri erken seçimin önünün açılıp açılmayacağına karar verebilecekler. Bu seçim, Anayasa'da öngörülen sürelere uygun olarak en geç mart ayı sonuna kadar gerçekleştirilebilir." dedi.

"ABD'nin başına gelen Almanya'nın başına gelmemeli"

Scholz, koalisyonun diğer ortağı olan Yeşillerden Başbakan Yardımcısı Robert Habeck ile Almanya'nın gelecekteki siyasi rotasının bir an önce netleştirilmesi gerektiği konusunda hemfikir olduğunu söyledi.

Almanya Başbakanı olarak tüm enerjisini ülkeyi bu zor zamanlardan geçirmeye adamaya devam edeceğini belirten Scholz, doğru kararlarla bu krizden daha güçlü şekilde çıkacaklarına emin olduğunu ifade etti.

Uzlaşma yeteneğinin kaybedilmemesini isteyen Scholz, "ABD'ye son haftalarda bakan herkes derinden bölünmüş bir ülke gördü. Siyasi farklılıkların, dostlukların ve ailelerin yok edildiği, siyasi sınırların ötesinde işbirliğinin neredeyse imkansız hale geldiği bir ülke. Bu Almanya'da bizim başımıza gelmemeli. Çünkü gelecekte de işbirliği ve uzlaşma gerektiren seçim sonuçlarıyla uğraşmak zorunda kalacağız. Bu çoğu zaman zordur ama Almanya'yı güçlü kılan ve bizi karakterize eden de tam olarak budur." diye konuştu.

Lindner'i hedef aldı: Sorumsuz

Başbakan Scholz, koalisyon ortağı Hür Demokrat Partiye (FDP) bir kez daha ülkeyi kaosa sürüklemeden bütçedeki açığı kapatabilecek kapsamlı bir teklif sunduğunu dile getirerek, "Zor dönemde Almanya'yı güçlendirmek için bir teklif. FDP'nin önerilerini de alan bir teklif." dedi.

Bunun, Almanya'yı ekonomik olarak güçlendirecek, otomobil sektöründe istihdamı güvenceye alacak, şirketlerin yatırım yapabileceği ve Ukrayna'yı destekleyecek 4 unsurdan oluşan bir teklif olduğunu ifade eden Scholz, bunun aynı zamanda ABD'deki seçimlerden sonra Almanya'ya güvenebileceği mesajı veren bir teklif olduğunu söyledi.

Ancak Maliye Bakanı Lindner'in ülkenin yararına olacak bu teklifi uygulamaya hazır olmadığını belirten Scholz, "Artık ülkemizi bu tür davranışlara maruz bırakmak istemiyorum." ifadesini kullandı.

Ülkesinin karşı karşıya kaldığı zorlukları anlatan Scholz, böyle bir durumda uzlaşma teklifini reddeden kişinin sorumsuzca davrandığını vurguladı.

Scholz, "Başbakan olarak buna müsamaha gösteremem. Geçtiğimiz 3 yıl boyunca 3 farklı partiden oluşan bir koalisyonun nasıl iyi uzlaşmalara varabileceği konusunda defalarca önerilerde bulundum. Bu çoğu zaman zordu." diye konuştu.

Başbakan olarak ülkenin iyiliği için pragmatik çözümler bulması gerektiğini belirten Scholz, Lindner'in çoğu zaman yasaları bloke ettiğini, önemsiz, partizan taktiklere başvurduğunu ve güveni zedelediğini ifade etti.

Scholz, güven kalmadığı için bu şekilde ciddi hükümet çalışmalarının mümkün olamayacağını belirtti.

Başbakan Olaf Scholz, ana muhalefet lideri Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Genel Başkanı Friedrich Merz ile ülke için önemli olan ekonominin canlanması ve savunmanın güçlendirilmesi konularında işbirliği yapması için görüşeceğini kaydetti.

Maliye Bakanı ile Ekonomi Bakanı birbirine girdi

Koalisyon hükümeti, 2025 bütçesi, ikinci emeklilik paketi ve "Büyüme Girişimi-Almanya için Yeni Ekonomik Dinamikler" adı verilen bir büyüme paketi konusunda zorluk yaşıyor.

Özellikle FDP'nin mali açıdan şahin tutumu 2025 için hazırlanacak bütçe konusunda ortakları anlaşmazlığa düşürdü ve ülkede hükümet krizi havası oluşturdu.

Maliye Bakanı Christian Lindner ve Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck ekonominin canlandırılması için farklı ve birbirlerinden bağımsız olarak öneriler sundu. Partiler arasında koordineli bir şekilde yapılmayan bu öneriler koalisyonda derin bir ayrışma olduğunu gösterdi.

Koalisyon ortakları, bütçe komisyonu toplanıp bütçeye son şeklini verene kadar kapatılması gereken milyarlarca avroluk açık ile ekonomik krizden çıkış için izlenecek yol konusunda sıkıntılar yaşıyor.











