Almanya Başbakanı Scholz Türkiye’de

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İstanbul'a geldi.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi. Scholz, ziyareti kapsamında yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek. Almanya Başbakanı Scholz ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesinde, Ukrayna'daki savaş ve Orta Doğu'daki gelişmelerin yanı sıra göç, Avrupa Birliği (AB), ikili ilişkiler ve ekonomi politikaları konularının ele alınması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kritik görüşmeler gerçekleştirecek olan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Türkiye'ye geldi.
Scholz ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak 22.03'te
'na indi.
Almanya Başbakanı'nı İstanbul Havalimanı'nda Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve diğer yetkililer karşıladı.
Scholz yarın Erdoğan ile görüşecek
Scholz'un yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi ve ardından ortak basın toplantısı düzenlenmesi öngörülüyor.
Scholz, Türkiye'ye yapacağı ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada göç, Avrupa Birliği (AB) ve ikili ilişkiler gibi birçok konuyu ele alacaklarını belirtmişti.
"AB'ye anlaşmaları genişletmesi çağrısında bulunduk"
Cumartesi günü İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birçok konuyu görüşeceklerini dile getiren Scholz, "
Göç konusu, elbette her zaman önemli bir mesele. Avrupa Birliği ile Türkiye'nin bu konuda birlikte çalışması doğru ve mantıklıdır. Biz bunu her zaman destekledik ve Avrupa Birliği'ne ilgili anlaşmaları genişletmesi çağrısında bulunduk.
" ifadelerini kullanmış; göç dışında ele alınacak konulara dikkati çekerek, "
Türkiye ile Avrupa arasındaki ikili ilişkiler ve Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkilerle ilgili görüşmemiz gereken başka konular da var.
" demişti.
"NATO ortaklarımızla görüşmek zorundayız"
Türkiye ziyaretinde ekonomik kalkınma, Yunanistan ve diğer pek çok ülkeyle iyi komşuluk ilişkileri kurulabilmesi için bölgelerin genel olarak nasıl kalkındırılabileceği gibi konuları da görüşeceklerini ifade eden Scholz, "
Elbette NATO ortaklarımıza silah sevkiyatını da her zaman görüşmek zorundayız.
" diye konuşmuştu.
İki lider, eylül ayında
Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu
'na katılmak için gittikleri
'nin
kentinde bir araya gelmişti.
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