Eurofighter tedarikine ilişkin kritik eşik aşıldı: Teknik heyet Türkiye'ye gelerek görüşmelere başladı

Eurofighter Typhoon savaş uçağı
Türk Hava Kuvvetleri'ne (THK) Eurofighter Typhoon savaş uçağının tedariki için kritik eşik aşıldı. Eurofighter konsorsiyumunu oluşturan İngiltere, İtalya, İspanya ve Almanya'dan uzmanların oluşturduğu teknik bir heyet Türkiye'ye gelerek görüşmelere başladı. Yaklaşık üç hafta sürmesi planlanan süreç kapsamında birçok teknik ayrıntı masaya yatırılacak. Görüşmelerin ardından verilecek nihai kararla Türkiye ilk aşamada 24 adet Eurofighter savaş uçağını mümkün olan en kısa sürede alacak. Sürecin ileriki aşamalarında bu sayı 40'a tamamlanacak.
Türkiye'nin, Avrupa'dan talep ettiği
savaş uçağının tedarikine ilişkin süreçte kritik bir eşik aşıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ihtiyaçları doğrultusunda hava kuvvetleri filosunu ANKA, KAAN gibi yerli ve milli insansız hava araçları ve savaş uçakları ile donatan Türkiye,
Türk Hava Kuvvetleri'ne (THK)
Eurofighter temini için de temaslarını sürdürüyordu.
"Teknik heyet Türkiye'ye geldi"
ntv'de yer alan habere göre, Eurofighter konsorsiyumunu oluşturan İngiltere, İtalya, İspanya ve Almanya'dan uzmanların oluşturduğu teknik bir heyet Türkiye'ye gelerek görüşmelere başladı.
Yaklaşık üç hafta sürmesi planlanan görüşmelerde savaş uçaklarının tedarik sürecinin aşamaları, personel eğitimlerinin nasıl yapılacağı, bakım programlarının nasıl uygulanacağı başta olmak üzere birçok teknik ayrıntı masaya yatırıldı.
24 savaş uçağı 40'a tamamlanacak
Teknik görüşmelerin ardından Almanya'nın da satışa nihai onay vermesi halinde Türkiye, ilk aşamada 24 adet
nı mümkün olan en kısa sürede alacak.
Sürecin ileriki aşamalarında bu sayı 40'a tamamlanacak.
Eurofighter savaş uçaklarının tedarik edilmesiyle Türk Hava Kuvvetleri envanterine ilk kez AESA radara sahip uçaklar girmiş olacak.
"Olumlu gelişmeler bekliyoruz"
Konuya ilişkin bir açıklama da dün Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılmıştı.
MSB'den yapılan açıklamada Eurofighter Typhoon uçağının tedarikine yönelik teknik seviyedeki çalışmalara devam edildiği belirtilerek, "
Bu konuda da olumlu gelişmeler bekliyoruz.
" denilmişti.
"Dünyada sadece Almanya mı üretiyor?"
Öte yandan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Eurofighter Typhoon uçağının tedariki konusunda Almanya'ya rest çekmişti.
Geçtiğimiz yılın kasım ayında
Almanya Şansölyesi Olaf Scholz
ile Almanya'da bir araya gelen Erdoğan, görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunmuştu.
Eurofighter'ın tedarikine ilişkin bir gazetecinin sorusunu cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "
Almanya ile savunma sanayisi işbirliğimizin engelsiz şekilde yürütülmesi müşterek menfaatimizedir. Eurofighter konusunda Almanya verir veya vermez. Dünyada savaş uçaklarını üreten sadece Almanya mı? Birçok yerden bunların çalışmasını yaparız, temin ederiz. Şu anda insansız savaş uçakları noktasında da Türkiye önde gelen ülkelerden bir tanesi durumuna gelmiştir.
" ifadelerini kullanmıştı.
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