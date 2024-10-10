Scholz muhalefetin baskılarına boyun eğdi: Almanya İsrail'e silah vermeyi sürdürecek

Terör devleti İsrail'in Avrupa'daki en büyük destekçisi Almanya'da Başbakan Olaf Scholz, 7 Ekim'in yıl dönümü için düzenlenen oturumda, İsrail'e silah sağlamaya devam edeceklerini ifade etti. Muhalefetin 'İsrail'e yeteri kadar destek olmuyoruz' baskılarına boğun eğen Scholz, "Biz silahlar sağladık ve sağlayamaya devam edeceğiz. Alman hükümetinin tutumu budur" dedi.
Başbakan Scholz, Gazze'de 7 Ekim 2023'te başlayan olayların birinci yılı dolayısıyla Federal Meclis'te düzenlenen oturuma katıldı.
Scholz, oturumda ana muhalefetteki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi CDU Genel Başkanı Friedrich Merz'in Alman hükümetinin İsrail'e gönderilmesi için silah ihracat izni vermeyerek bu ülkeye yeterince destek olmadığına ilişkin ifadelerine yanıt verdi.
"Biz silahlar sağladık ve sağlayamaya devam edeceğiz"
Alman muhalefeti: İsrail ile gerekli dayanışmayı göstermedik
Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz, yaptığı konuşmada, Almanya'nın İsrail'in güvenliğini yeniden tesis etmesi için gereken dayanışmayı göstermediğini ve bu dayanışmada çatlaklar oluştuğunu ileri sürdü.
Çok sayıda şirketin silah ihracatına izin verilmesi için başvuruda bulunduğunu ve aylardır hükümetin bunları işleme almadığını savunan Merz, "Bu, ihracat izinlerinin fiilen reddedilmesi değilse nedir?" diye sordu.