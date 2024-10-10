Scholz muhalefetin baskılarına boyun eğdi: Almanya İsrail'e silah vermeyi sürdürecek

Terör devleti İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich bir belgeselde verdiği röportajda 'vadedilmiş topraklar' hayalinin peşinden koştuklarını açık açık itiraf etti. Türkiye'nin Doğu ve Güney Doğu bölgelerini de içine 'Büyük İsrail' hayalini tasvir eden siyonist bakan, Ortadoğu'da Ürdün, Suudi Arabistan, Mısır, Irak, Suriye ve Lübnan'ı kapsayan bir Yahudi devleti kurma hedefinde olduklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da TBMM'de yaptığı konuşmada İsrail'in bir sonraki hedefinin Türkiye toprakları olacağını söylemiş, bu açıklama CHP başta olmak üzere muhalif cenah tarafından kabul edilmeyerek 'İsrail Türkiye'ye saldırmaz' tezi savunulmuştu.