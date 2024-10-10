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Scholz muhalefetin baskılarına boyun eğdi: Almanya İsrail'e silah vermeyi sürdürecek

Scholz muhalefetin baskılarına boyun eğdi: Almanya İsrail'e silah vermeyi sürdürecek

19:2010/10/2024, Perşembe
G: 10/10/2024, Perşembe
AA
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İsrail Başbakanı Netanyahu - Almanya Başbakanı Scholz
İsrail Başbakanı Netanyahu - Almanya Başbakanı Scholz

Terör devleti İsrail'in Avrupa'daki en büyük destekçisi Almanya'da Başbakan Olaf Scholz, 7 Ekim'in yıl dönümü için düzenlenen oturumda, İsrail'e silah sağlamaya devam edeceklerini ifade etti. Muhalefetin 'İsrail'e yeteri kadar destek olmuyoruz' baskılarına boğun eğen Scholz, "Biz silahlar sağladık ve sağlayamaya devam edeceğiz. Alman hükümetinin tutumu budur" dedi.

Başbakan Scholz, Gazze'de 7 Ekim 2023'te başlayan olayların birinci yılı dolayısıyla Federal Meclis'te düzenlenen oturuma katıldı.

Scholz, oturumda ana muhalefetteki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi CDU Genel Başkanı Friedrich Merz'in Alman hükümetinin İsrail'e gönderilmesi için silah ihracat izni vermeyerek bu ülkeye yeterince destek olmadığına ilişkin ifadelerine yanıt verdi.

"Biz silahlar sağladık ve sağlayamaya devam edeceğiz"

Alman hükümetinin İsrail'e "silah sağlamama kararı almadığını" belirten Scholz,
“Biz silahlar sağladık ve sağlayamaya devam edeceğiz. Alman hükümetinin tutumu budur.”
dedi.
Scholz, ülkede silah ihracatlarına izin verilmesi kararları alan Federal Güvenlik Konseyinin gizlilik yönetmeliklerini burada ihlal etmeyeceğini vurgulayarak
“Ancak hükümet olarak yakında başka teslimatlar yapılmasını da sağlayacak kararı aldık. O zaman bunun yanlış bir suçlama olduğunu göreceksiniz.”
değerlendirmesinde bulundu.

Alman muhalefeti: İsrail ile gerekli dayanışmayı göstermedik

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz, yaptığı konuşmada, Almanya'nın İsrail'in güvenliğini yeniden tesis etmesi için gereken dayanışmayı göstermediğini ve bu dayanışmada çatlaklar oluştuğunu ileri sürdü.

Merz, Almanya'nın gösterdiği dayanışmada çatlaklar oluşmaması gerektiğini belirterek
"Alman hükümeti, haftalardır ve aylardır mühimmat ve hatta tankların yedek parçalarının İsrail'e gönderilmesi için ihracat izni vermeyi reddediyor."
diye konuştu.

Çok sayıda şirketin silah ihracatına izin verilmesi için başvuruda bulunduğunu ve aylardır hükümetin bunları işleme almadığını savunan Merz, "Bu, ihracat izinlerinin fiilen reddedilmesi değilse nedir?" diye sordu.


Siyonist bakan açıkça itiraf etti: 'Büyük İsrail' hayalinin sınırlarını ülke ülke çizdi

Terör devleti İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich bir belgeselde verdiği röportajda 'vadedilmiş topraklar' hayalinin peşinden koştuklarını açık açık itiraf etti. Türkiye'nin Doğu ve Güney Doğu bölgelerini de içine 'Büyük İsrail' hayalini tasvir eden siyonist bakan, Ortadoğu'da Ürdün, Suudi Arabistan, Mısır, Irak, Suriye ve Lübnan'ı kapsayan bir Yahudi devleti kurma hedefinde olduklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da TBMM'de yaptığı konuşmada İsrail'in bir sonraki hedefinin Türkiye toprakları olacağını söylemiş, bu açıklama CHP başta olmak üzere muhalif cenah tarafından kabul edilmeyerek 'İsrail Türkiye'ye saldırmaz' tezi savunulmuştu.



#Almanya
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#Olaf Scholz

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