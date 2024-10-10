Katil İsrail yine okul vurdu: 28 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne saldırılarında 1 yıl geride kalırken, Tel Aviv yönetimi sivil yerleşimleri kasıtlı hedef alarak başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere on binlerce Filistinliyi katletmeye devam ediyor. Katil İsrail, Gazze'deki saldırılarında evlerin yanı sıra sivillerin sığındığı Birleşmiş Milletlere ait yapılar, okul, hastane, cami, kilise ve çok sayıda tarihi yapı ile sivil yerleşim yerini kasıtlı hedef alarak yıktı. 7 Ekim 2023 İsrail saldırıları öncesi ve sonrası Gazze'de yaşanan değişim belgelendi.