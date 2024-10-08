Gazze ve Beyrut'ta aralıksız katliam

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7 Ekim’in yıl dönümünde Gazze'yi aralıksız bombalayan İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a da yoğun hava saldırıları düzenledi. Şu ana kadar yapılanların en şiddetlisi olan saldırılarda Hizbullah'ın kalesi Dahiye'de birçok bölge enkaza dönüştü. Örgütün bazı komutanlarının hâlâ enkaz altında olduğu tahmin ediliyor.
İsrail ordusu, Gazze'de ve Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 7 Ekim’in yıl dönümünde yoğun hava saldırıları düzenledi. Lübnan’da haber kanalları düzenlenen saldırıları "Şu ana kadarki en şiddetli saldırılar" olarak tanımladı. Hizbullah'ın kalesi Dahiye'nin bir çok bölgesi enkaza dönüşürken örgütün bazı komutanlarının hâlâ enkaz altında olduğu tahmin ediliyor. İşgalci İsrail ordusu,
Gazze'de katliamlara başladığı 7 Ekim'in yıldönümünde Gazze'nin yanı sıra Lübnan'da da saldırılarını sürdürüyor. İşgal ordusuna ait savaş uçakları, dün de Beyrut'un güneyindeki Dahiye ile Güney Lübnan'a yönelik bombardımanlar düzenledi
. Hava saldırılarından sonra ikincil patlamalar yaşandı. Yoğun bombardıman nedeniyle ambulans, itfaiye ve sivil savunma ekipleri bölgeye giremedi.
Lübnan’ın güneyinde bir itfaiye aracının hedef alınması sonucu 10 kişi yaşamını yitirdi.
Enkaz altında çok sayıda kişinin olduğu düşünülüyor. Önceki gece saatlerinde gerçekleşen saldırıların ardından gündüz de Beyrut semalarından İsrail’in savaş uçakları uçtu. Heronların keşifleri de devam etti. İsrail ordusu Dahiye’yi yeniden vurmaya başladı.
HİZBULLAH KOMUTANLARI ENKAZ ALTINDA
HİZBULLAH KOMUTANLARI ENKAZ ALTINDA
Beyrut’u Hizbullahsızlaştırmak için saldırıların şiddetini artıran İsrail, yine bölgede özel suikastlar düzenledi. Bu suikastlarda Hizbullah’ın askeri ve siyasi kanat üyelerinin hedef alındığı öğrenildi.
4 Ekim günü bir saldırının hedefi olan Hasan Nasrallah’ın halefi Haşim Safiyuddin’den hala haber yok. Arama kurtarma çalışmaları yapılamadığı için Safiyuddin’in enkaz altında olduğu düşünülüyor.
SOKAKLARA GİRİLEMİYOR
SOKAKLARA GİRİLEMİYOR
Hizbullah saldırıların gerçekleştiği sabah bir basın turu düzenledi. Dahiye’nin girişinde vurulan bir binanın çekimine izin verildi.
Yeni Şafak o bölgedeki yıkımı görüntüledi.
4 katlı binanın en üst katına yapılan saldırıda 4’ü çocuk 7 kişi hayatını kaybederken 14 kişi yaralandı.
Saldırının etkisiyle yan binalarda da ağır hasarlar oluştu. Çevrede molozların düştüğü araçların üzerindeki İran dini lideri Ali Hamaney’in fotoğrafı dikkat çekti. Bölgede Yeni Şafak’a açıklama yapan Hizbullah kaynakları, İsrail’in gerçekleştirdiği saldırılarda sivillerin öldürüldüğünü belirterek, Dahiye’nin pek çok ara sokağına henüz girilemediğini kaydetti.
ÖLECEKSEK EVİMİZDE ÖLELİM
ÖLECEKSEK EVİMİZDE ÖLELİM
Lübnan’ın neredeyse tamamı İsrail ordusu tarafından vurulurken, siviller yeni kaçış yolları arıyor. Beyrut’ta yaklaşık iki haftadır sokaklarda yaşayan siviller, deniz kıyısına çadırlar kurdu. İçme suyu ve gıda gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan göçmenlere tankerlerle su taşındı. Yeni Şafak’a konuşan göçmenlerden
Fatma Sani
, “
Kir ve çöpün içinde yaşıyoruz. Ben bir Müslüman kadınım, günlerdir abdest alamadığımızdan namaz kılamıyoruz. Sokaklarda çocuklarımız hastalanmaya başladı; ne tuvalet var ne temizlik gereçlerimiz. Artık evimize dönmeyi düşünüyoruz. Öleceksek şerefimizle evimizde ölelim
” dedi.
Denizden de saldırı
Denizden de saldırı
Bir yandan hava bombardımanlarını sürdüren İsrail ordusu, 91. tümenin Lübnan'ın güneyine gönderildiği belirtildi. İşgal ordusu, son birkaç günde ağır kayıplar verdiği kara saldırısında ağırlıklı olarak 98. Tümeni kullanıyordu. Dün gece saatlerinde ise Hizbullah'a donanmayla saldıracağını duyuran İsrail, Lübnanlıları denizden uzak durmaları için tehdit etti. Terör ordusu, duyurusunda Sayda kentinden itibaren balıkçı tekneleri dahil herkesi denizden uzak durmaları için tehdit etti. Lübnan'da 120'den fazla noktayı vurduğunu açıklayan
İsrail, Lübnan
sınırına yakın
Rosh Hanikra, Şlomi, Hanita, Adamit
ve
Arab el-Aramshe
beldelerinden oluşan 5 bölgeyi saat 22'den itibaren "
kapalı askeri bölge
" ilan etti.
İsrail tanklarının hedefi İrlanda
İsrail tanklarının hedefi İrlanda
- İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki mavi hatta bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü (UNIFIL) bünyesindeki, üslerini terk etmeyen İrlanda askerlerini tehdit etmeye devam ediyor. Daha önce İsrail'in bölgede bulunan üssü boşaltma talebini reddeden İrlanda askerleri, işgal ordusuna ait tankların namlularını üsse doğru çevirdiği anlarda fotoğraf çekerek internet aracılığıyla yayınladı. Üste 35 İrlanda askeri bulunuyor. İrlanda hükümeti 1967 sınırları temelinde bir Filistin devletini tanımıştı.
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