Gazze ve Beyrut'ta aralıksız katliam

İsrail ordusu, Gazze'de ve Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 7 Ekim’in yıl dönümünde yoğun hava saldırıları düzenledi. Lübnan’da haber kanalları düzenlenen saldırıları "Şu ana kadarki en şiddetli saldırılar" olarak tanımladı. Hizbullah'ın kalesi Dahiye'nin bir çok bölgesi enkaza dönüşürken örgütün bazı komutanlarının hâlâ enkaz altında olduğu tahmin ediliyor. İşgalci İsrail ordusu,

Gazze'de katliamlara başladığı 7 Ekim'in yıldönümünde Gazze'nin yanı sıra Lübnan'da da saldırılarını sürdürüyor. İşgal ordusuna ait savaş uçakları, dün de Beyrut'un güneyindeki Dahiye ile Güney Lübnan'a yönelik bombardımanlar düzenledi

. Hava saldırılarından sonra ikincil patlamalar yaşandı. Yoğun bombardıman nedeniyle ambulans, itfaiye ve sivil savunma ekipleri bölgeye giremedi.

Lübnan’ın güneyinde bir itfaiye aracının hedef alınması sonucu 10 kişi yaşamını yitirdi.