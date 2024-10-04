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Katil İsrail'in Gazze'ye son 10 günde düzenlediği saldırılarda 296 Filistinli hayatını kaybetti

Katil İsrail'in Gazze'ye son 10 günde düzenlediği saldırılarda 296 Filistinli hayatını kaybetti

15:064/10/2024, Cuma
AA
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İşgalci İsrail'in saldırıları devam ediyor.
İşgalci İsrail'in saldırıları devam ediyor.

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 364 gündür düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 41 bin 802'ye yükseldi. Yaralı sayısının da 96 bin 844'e çıktığı kaydedildi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne son 10 günde düzenlediği saldırılarda 296 Filistinli hayatını kaybetti, 837 kişi yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 364 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yaklaşık bir yıldır uyguladığı soykırımda son 10 günde 296 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 837'sinin de yaralandığı ifade edildi.
İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "3 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 14 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 50 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne uyguladığı soykırımda yaşamını yitirenlerin sayısının 41 bin 802'ye, yaralı sayısının da 96 bin 844'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.


#Gazze
#İsrail
#Filistin

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