Katil İsrail'in Gazze'ye son 10 günde düzenlediği saldırılarda 296 Filistinli hayatını kaybetti

Terör devleti İsrail'in komşusu Lübnan’ı günlerce bombalaması ve Hizbullah’a yönelik saldırılar gerçekleştirmesinin ardından kara harekâtı başlatması, "Lübnan’ın ordusu yok mu?" sorusunu tartışmaya açtı. Pek çok kişi Lübnan Silahlı Kuvvetleri'nin (LAF) işgali engellemek için ne yaptığını soruyor, Lübnan ordusunun sahip olduğu askeri gücü merak ediyor.