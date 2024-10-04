Katil İsrail'in Gazze'ye son 10 günde düzenlediği saldırılarda 296 Filistinli hayatını kaybetti

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 364 gündür düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 41 bin 802'ye yükseldi. Yaralı sayısının da 96 bin 844'e çıktığı kaydedildi.
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne son 10 günde düzenlediği saldırılarda 296 Filistinli hayatını kaybetti, 837 kişi yaralandı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 364 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.