Gazze'de savaşın çocuk yüzü: Bir gözünü kaybeden kız çocuğunun tedavi bekleyişi

İsrailli uzmanlar ABD'deki seçimi değerlendirdi: Tel Aviv'e çifte darbe

ABD’deki ara seçimlerde Donald Trump ve Cumhuriyetçi Parti’nin yaşadığı oy kaybını değerlendiren İsrailli uzmanlar, sonuçların Tel Aviv yönetimi açısından hem Kongre hem de Beyaz Saray düzeyinde ciddi bir darbe olduğunu belirtti. Washington’un İsrail’le birlikte İran’a karşı yürüttüğü savaşın seçim yenilgisinde etkili olduğunu savunan uzmanlar, seçim sonuçlarının ABD’nin İsrail’e askeri yardımlarını ve İran politikasını da değiştirebileceğine dikkati çekti.