Gazze'de savaşın çocuk yüzü: Bir gözünü kaybeden kız çocuğunun tedavi bekleyişi

Türkiye Diyanet Vakfı Gazze'de 1200 öğrenci kapasiteli lise açtı
Türkiye Diyanet Vakfı, Filistin Eğitim ve Yükseköğretim Bakanlığı işbirliğiyle Gazze kentinin batısındaki Şati bölgesinde, öğrencilerin savaşın zor koşullarına rağmen eğitimlerini sürdürebilmesi amacıyla Sahil Lisesini açtı. Okul, Gazze'deki eğitim kurumlarının büyük bölümünün zarar görmesi nedeniyle daha uygun bir eğitim ortamı oluşturmak amacıyla, insani yardım kutularında kullanılan ahşap ve demir malzemelerin yeniden değerlendirilmesiyle inşa edildi.