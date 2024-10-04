Terör devleti İsrail'in komşusu Lübnan’ı günlerce bombalaması ve Hizbullah’a yönelik saldırılar gerçekleştirmesinin ardından kara harekâtı başlatması, "Lübnan’ın ordusu yok mu?" sorusunu tartışmaya açtı. Pek çok kişi Lübnan Silahlı Kuvvetleri'nin (LAF) işgali engellemek için ne yaptığını soruyor, Lübnan ordusunun sahip olduğu askeri gücü merak ediyor.
Lübnan'a kara harekatına başlayan işgalci İsrail'in, ülkenin çeşitli bölgelerine yönelik şiddetli bombardımanı sürüyor.
- Lübnan hükümetinin istatistiklerine göre son 10 gün içinde 300 binden fazla kişi artan İsrail saldırılarından kaçmak için Lübnan'dan Suriye'ye geçti.
Tüm bu gelişmeler, Lübnan ordusunun varlığı ve etkinliği konusunda soru işaretlerine neden oluyor. Halk arasında, Lübnan ordusunun neden İsrail'e karşılık vermediği ve gücünün ne ölçüde olduğu tartışılmaya başlandı.
Lübnan’ın ordusu yok mu?
Hizbullah nasıl patron oldu?
Derin Tarih Genel Yayın Yönetmeni Taha Kılınç, krizler ülkesi Lübnan’ın askeri ve siyasi yapısını anlattı.
Kılınç, Lübnan'da başka hiçbir İslam ülkesinde görülmeyen bir sistem olduğunu ve Hizbullah'ın ordu başta olmak üzere ülkede nasıl 'patron' olduğunu aktardı.
Lübnan ordusunun askeri gücü
Lübnan ordusu, bölgedeki diğer ülkelere kıyasla nispeten daha küçük ve zayıf bir askeri güce sahip. Lübnan'ın askeri kapasitesi, sınırlı bütçe ve altyapı eksiklikleri nedeniyle kısıtlı.
Lübnan ordusu, yaklaşık 84.200 aktif askeri personeliyle, ağırlıklı olarak kara kuvvetleri üzerine yoğunlaşmış bir yapıda.
Mepa News'te yer alan habere göre, "International Institute for Strategic Studies"in "The Military Balance 2024" raporuna göre Lübnan ordusunun mevcut gücü şu şekilde:
- Kara Kuvvetleri:56 bin 600 asker
- Deniz Kuvvetleri:1800 asker
- Hava Kuvvetleri:1600 asker
- İçişleri Bakanlığı'na bağlı jandarma unsurları:20 bin asker
Lübnan Kara Kuvvetleri
Kara Kuvvetleri bünyesindeki askeri birlikler şu şekilde:
- 1 komando alayı
- 1 zırhlı alay
- 11 mekanize piyade tugayı
- 1 hava indirme alayı
- 1 deniz komando alayı
- 1 Cumhurbaşkanlığı muhafız tugayı
- 6 acil müdahale alayı
- 4 sınır güvenlik alayı
- 2 topçu alayı
- 1 muharebe destek tugayı
- 1 mühendislik alayı
- 1 tanksavar alayı
- 1 sinyal alayı
- 1 lojistik taburu
- 1 askeri polis grubu
- 1 lojistik tugayı
- 1 sıhhiye grubu
- 1 inşa alayı
Lübnan Kara Kuvvetleri'nin askeri teçhizatı
Lübnan Kara Kuvvetleri'nin sahip olduğu askeri araçlar ve teçhizat şu şekilde:
334 ana muharebe tankı
- 92 adet M48A1/A5
- 10 adet M60A2
- 185 adet T-54
- 47 adet T-55
55 zırhlı gözetleme aracı (Panhard AML)
56 zırhlı muharebe aracı
- 24 adet AIFV-B-C25
- 32 adet M2A2 Bradley
1378 zırhlı personel taşıyıcı
- 1274 adet M113A1/A2 ve varyantları
- 86 adet VAB VCT
- 10 adet VBPT-MR Guarani
- 8 adet Maxxpro
3 adet zırhlı kurtarma aracı (M88A1, M113, T-54, T-55)
1 zırhlı araca monteli köprü (MTU-72)
1 mayın temizleme aracı (Bozena)
718 obüs, havan ve roket bataryası
- 36 adet kundağı motorlu obüs
- 12 adet M109A2
- 24 adet M109A5
281 çekili obüs
- 13 adet 105mm (M101A1)
- 35 adet 122mm (9 adet D-30, 26 adet M-30)
- 15 adet 130mm (M-46)
- 218 adet 155mm (M198)
11 çok namlulu roketatar (11 adet 122 mm BM-21)
390 havan topu
- 203 adet 81 mm
- 112 adet 82 mm
- 75 adet 120 mm
- 29 adet Brandt
- 46 adet M120
Tanksavar araç ve ekipmanlar
- 35 adet VAB araç (HOT füzeleriyle)
- Milan tanksavar füzeleri
- TOW tanksavar füzeleri
- 113 adet M40A1 tepmesiz tüfek
Hava savunması
- 9K32 Strela-2M karadan havaya füzeler
- 20 adet 20mm uçaksavar silahı
- 57 adet 23 mm ZU-23-2 uçaksavar silahı
Lübnan Deniz Kuvvetleri ve askeri teçhizatı
16 sahil devriye ve savaş gemisi
- 1 sahil devriye gemisi
- 1 hızlı devriye botu
- 14 devriye gemisi
2 tank çıkarma aracı
Lübnan Hava Kuvvetleri ve askeri teçhizatı
12 uçak (9'u muharebe kabiliyetine sahip)
- 3 adet Cessna AC-208 Combat Caravan
- 3 adet Scottish Aviation Bulldog
- 6 adet EMB-314 Super Tucano
14 helikopter
- 1 adet AW139 helikopter
- 5 adet MD530F+ helikopter
- 8 adet SA342L Gazelle helikopter
11 çalışmaz durumdaki helikopter
- 5 adet SA342L Gazelle
- 5 adet SA316 Alouette III
- 1 adet SA318 Alouette II
41 nakliye uçağı-helikopteri
- 3 adet S-61N (itfaiye)
- 10 adet SA330/ IAR330 Puma
- 18 adet Bell 205 (UH-1H Iroquois)
- 6 adet Bell 205 (UH-1H Huey II)
- 4 adet R-44 Raven II (temel eğitim)
18 çalışmaz durumdaki nakliye uçağı-helikopteri
- 11 adet Bell 205
- 7 adet Bell 212
Jandarma güçleri
Lübnan İçişleri Bakanlığı'na bağlı olan jandarma güçleri ise şu şekilde:
- 1 adli kolluk birimi
- 1 bölgesel güvenlik bölüğü
- 1 bölgesel güvenlik bölüğü (Beyrut Jandarması)
- 60 adet V-200 Chaimite zırhlı personel taşıyıcı
- Gümrüklerden sorumlu güçlere ait 7 devriye botu
Lübnan'ı ordu mu Hizbullah mı savunuyor?
İsrail ile çatışmalarda Lübnan ordusu değil Hizbullah yer alıyor. Hem mali hem de en ileri cephane anlamda Batılı güçlerden en büyük desteği alan İsrail ordusuna karşı, Lübnan ordusunda bu tür bir çatışmayı sürdürebilmek için gereken malzeme ve cephanelik yok.
Washington Lübnan'nın İsrail'e tehdit oluşturmasını engelledi
- 2020'de Beyrut'ta gelen büyük patlamanın kötüleştirdiği derin ekonomik kriz de Lübnan ordusunu çıkmaza soktu. Para olmaması ordu personelini ve yakıt gibi temel operasyonel ihtiyaçların giderilmesini olumsuz etkiledi.
Lübnan ordusuna ABD yardımları
- Son dönemde Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’a yönelik suikast sonrasında, Lübnan ordusunun “hassas” bölgelerdeki varlığını artırdığı belirtildi. Bu bağlamda ordu, ülke içinde medeni barışı koruma çağrıları yaparak ulusal birliği sağlamaya yönelik adımlar atıyor.
Lübnan ordusu İsrail işgaline karşı savaşıyor mu?
Lübnan ordusu, son çatışmalarda doğrudan bir rol üstlenmiş değil ancak yine de güneydeki sınır bölgesinde varlık gösteriyor.
- Ordu, geçtiğimiz günlerde bir İsrail SİHA'sının bir kontrol noktasından geçen motorsikleti hedef alması sonucu bir askerinin öldüğünü duyurmuştu.
Lübnan Başbakanı'nın açıklamalarına göre, gelecekteki olası bir ateşkeste daha fazla Lübnan askeri konuşlandırılabilir. Ancak bu, büyük bir mali yük getirecek. Lübnan ordusunun yeterli asker sayısını karşılayabilmesi için önemli ölçüde maddi kaynaklara ihtiyaç duyuluyor. Ne yazık ki, şu anki ekonomik koşullar göz önüne alındığında, ordunun bu gereksinimleri karşılayacak mali kaynağı bulunmuyor.
Lübnan ordusu sadece Hristiyanları koruyor
Soykırımcı İsrail’in karadan işgal başlattığı Lübnan’daki gelişmeleri yakından takip eden Yeni Şafak Muhabiri Neslihan Önder, geçtiğimiz günlerde Lübnan ordusunun tutumunu gözler önüne serdi. Günlerdir sokaklarda devriye atan Lübnan ordusunun, Hristiyanların yaşadığı Eşrefiyye Mahallesi’ne adeta asker yığdığını, her sokakta en az 10 askerin Hristiyan Lübnanlıları koruduğunu ve Müslüman mahallelerinde ise tank geçişleri haricinde asker ya da polisin bulunmadığını aktardı.