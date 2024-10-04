Buna ek olarak, BBC News'te yer alan habere göre, bir dizi üst düzey yetkilinin ifadelerinin de desteklediği yaygın inanca göre,

Washington Lübnan devletinin İsrail'e tehdit oluşturabilecek herhangi bir gelişmiş silah almasını aktif bir şekilde engellemekle suçlanıyor.