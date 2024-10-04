Beyrut'ta Gazze senaryosu: İşgalci sağlık merkezlerini de vuruyor

Katil İsrail saldırılarına dün gece de devam etti. Beyrut’un güneyinde arka arkaya şiddetli patlamalar yaşandı. Kilometrelerce öteden bile hissedilen patlamanın, 23 Eylül’den bu yana yaşanan en şiddetli patlamalardan biri olduğu ifade edildi.

İsrail basını, saldırıda Hizbullah’ın lider adaylarından birisi olan Haşim Safiyeddin’in de içinde olduğu yer altı karargahının hedef alındığını iddia etti. Amerikan haber kanalı NBC ise saldırıda Safiyeddin’in öldüğünü öne sürdü.