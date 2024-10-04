Beyrut'ta Gazze senaryosu: İşgalci sağlık merkezlerini de vuruyor

Arşiv
Gazze’de özellikle okul ve hastaneleri bombalayan İsrail, Beyrut’ta da benzer yöntemlere başvuruyor. İsrail uçakları, Başura’da, BM bölge merkezinin 100 metre yakınındaki bir sağlık merkezini bombaladı. 2’si görevli en az 5 kişi hayatını kaybetti.
Gazze'de sağlık tesislerini hedef alarak onlarca savaş suçu işleyen İsrail, Lübnan'da da aynı vahşeti sergiliyor. İşgalci İsrail ordusu, dün Beyrut'un merkezinde bulunan ve başbakanlık ofisi, meclis binası ve Birleşmiş Milletler (BM) bölge merkezine yakın 100 metre uzaklıktaki Başura bölgesinde, İslami Sağlık Kurulu'na ait binayı vurdu.
Saldırı en az 7 sağlık personeli ölürken, 7 kişi de yaralandı.
Patlamanın etkisiyle bölgedeki pek çok ev, iş yeri ve araç hasar aldı. Arama kurtarma ekipleri, enkazdan çıkardıkları cansız bedenleri, hemen karşıda bulunan Başura Mezarlığı'na defnetti.
HEDEFTE MİLLETVEKİLİ VARDI
HEDEFTE MİLLETVEKİLİ VARDI
Hizbullah kaynakları, saldırıda parlamentodaki "
Direnişe Vefa
" grubunda milletvekili olan Emin Şerri'yi hedef aldığını aktardı. Grup, 2021 seçimlerinde Hizbullah ve Emel Hareketi'nin oluşturduğu "
Şii İkili
" tarafından desteklenen milletvekillerinden oluşuyor. Emin Şerri'nin saldırıdan kısa süre önce binayı terk ettiği belirtildi.
Saldırıdan kısa süre sonra vurulan sağlık merkezinin önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Şerri, İsrail'in Güney Lübnan, Dahiye ve Bekaa Vadisi'ndeki saldırılarında da sağlık personellerini hedef aldığını ve onlarca sağlık personelini öldürdüğünü söyledi. Vurulan sağlık merkezinin yıllardır BM'ye akradite şekilde Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde yaşayan sivillere hizmet verdiğine vurgu yapan Şerri, İsrail'in sağlık kurumlarını ve hastaneleri sistematik bir şekilde hedef aldığını vurguladı.
Şerri ayrıca, Hizbullah savaşçılarının sınır bölgesinde sızmaya İsrail ordusuna bağlı kuvvetlere karşı sağlam durduğuna dikkat çekerek, 2006 savaşında olduğu gibi güneyde yaşayan Lübnanlılara İsrail karşıtı direnişi sahiplenme, Beyrut'ta yaşayan Lübnanlılara da güneyden gelen mültecilerle dayanışma çağrısı yaptı.
FOSFOR BOMBASI KULLANILDI İDDİASI
FOSFOR BOMBASI KULLANILDI İDDİASI
Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını sürdüren ve kara harekatına hazırlanan işgal ordusu, çarşamba gecesinden bu yana Beyrut’a 30'a yakın saldırı düzenlendi. Bu saldırıların büyük bölümü Hizbullah’ın kalbi Dahiye’de gerçekleşti
. Saldırıların şiddeti kentin pek çok noktasında hissedildi. Beyrut sakinleri hava saldırısının hemen ardından şehirde keskin bir koku hissettiklerini ve genizlerinin yandığını, nefes almakta zorlandıklarını bildirdi. Lübnan Ulusal Haber Ajansı, İsrail’in hava saldırısında yasaklı fosfor bombası kullandığını iddia etti.
YARDIM ETMEKTEN VAZGEÇMEYECEĞİZ
YARDIM ETMEKTEN VAZGEÇMEYECEĞİZ
İsrail'in vurduğu İslami Sağlık Kurulu görevlilerinden
Kemal Zağur
, saldırı sonrası bina önünde Yeni Şafak'a yaptığı özel açıklamada, insani yardım ve destek çalışmaları yaptıklarını, bu saldırıların onları halka hizmet etmekten alıkoyamayacağını belirterek, “
Bütün vakıflara ve derneklere sinmemeleri gerektiğini söylemek istiyoruz. Çünkü yaptığımız bu iş kutsal bir iştir. Yerel ve uluslararası insani yardım kurumlarına koordinasyon çağrımızı yineliyoruz. Buraya gelmelerini ve güneyden kuzeye kadar bizim de bütün baskılara rağmen vazgeçmediğimiz Beyrut dahil bu halka yardım etmelerini istiyoruz
” ifadelerini kullandı. Ön uyarı yapılmaksızın merkezin vurulması nedeniyle perişan olduklarını dile getiren Zağur, “
Akıl sahibi hiç kimseyi hatta çocukları bile kandıramayacak bahane ve suçlamalarla burası vuruldu. Burası arması olan, burada gördüğünüz gibi araç gereçleri olan insani bir kurumdur. Bu saldırı hiçbir şekilde kabul edilemez. Bu barbar saldırıda topluma hizmet etmek için çalışan 7 insani yardım gönüllüsü ve 3 sivil şehit oldu
" bilgisini verdi. Zağur, son olarak uluslararası toplumdan İsrail saldırılarını engellemesi çağrısını yineledi.
HİÇBİR YERE GİTMEYECEĞİZ
HİÇBİR YERE GİTMEYECEĞİZ
Bölge sakinlerinden
Fatma Halife
ise binada yaşayanların hepsini tanıdığını söyleyerek, “
Bizim evimiz buraya yakındı anormal bir ses duyduk, akıl almazdı. Hemen buraya koştuk ve gördüğümüz yıkım karşısında şok olduk
" dedi. Vurulan binadaki insanların herkes tarafından tanındığını ve insanlara her zaman yardım ettiklerini dile getiren Halife, “
Dahiye'yi vuruyorlar ama hepimiz buranın da vurulmasından dolayı şaşkınız. Korkuyoruz ama nereye gidebiliriz ki? Gidecek yer yok. Sokakta kalacaksak kalırız ama buradan gidemeyiz. Tabii ki çocuklarımız için gençler için korkuyoruz. Ülke gitti, kimse kalmadı ölüler sokakta, insanlar göç ediyor. Biz en azından kendi evimizdeyiz ama evlerinden olan çok sayıda insanlar var ve onlar yollarda kalıyor, yiyecek içecek bulamıyor. Ağladığımız şey bu. Giden vatanımıza ağlıyoruz. Ne vatan kaldı, ne de başka bir şey kaldı. Biz burada kalacağız, öleceksek de vatanımızda öleceğiz. Nereye gidebiliriz ki ne paramız ne de imkanımız var. Gidip sokaklarda mı kalalım? Hayır evimizde kalacağız öleceksek de evimizde ölelim
” dedi.
Haşim Safiyeddin öldü iddiası
Haşim Safiyeddin öldü iddiası
- Katil İsrail saldırılarına dün gece de devam etti. Beyrut’un güneyinde arka arkaya şiddetli patlamalar yaşandı. Kilometrelerce öteden bile hissedilen patlamanın, 23 Eylül’den bu yana yaşanan en şiddetli patlamalardan biri olduğu ifade edildi.İsrail basını, saldırıda Hizbullah’ın lider adaylarından birisi olan Haşim Safiyeddin’in de içinde olduğu yer altı karargahının hedef alındığını iddia etti. Amerikan haber kanalı NBC ise saldırıda Safiyeddin’in öldüğünü öne sürdü.
NASRALLAH'IN KUZENİ
NASRALLAH'IN KUZENİ
- Hizbullah’tan konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani’nin damadı olan Safiyeddin, Hasan Nasrallah’ın da kuzeni.
Ölü sayısı 1328'e çıktı
Ölü sayısı 1328'e çıktı
- Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'den beri saldırılarını yoğunlaştırmıştı. Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı17 Eylül'den beri İsrail ordusunun ülkenin çeşitli bölgelerine düzenlediği bombardımanlarda, 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplamda 1328 kişi öldü.
#beyrut
#gazze
#katliam
#orta doğu
#israil