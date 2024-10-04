Katil İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 3 Filistinli hayatını kaybetti

İşgalci İsrail ordusu Gazze’de 24 saat içinde 8 ayrı katliam yaptı. Saldırılarda 99 Filistinli hayatını kaybetti, 169 Filistinli yaralandı. Bombardıman devam ettiği için enkaz altında ve yol kenarında bulunan cenazeler ise alınamadı. 7 Ekim’den bu yana katledilenlerin sayısı 41 bin 788’e yaralı sayısı ise 96 bin 794’e yükseldi.