24 saatte sekiz katliam

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İşgalci İsrail ordusu Gazze’de 24 saat içinde 8 ayrı katliam yaptı. Saldırılarda 99 Filistinli hayatını kaybetti, 169 Filistinli yaralandı. Bombardıman devam ettiği için enkaz altında ve yol kenarında bulunan cenazeler ise alınamadı. 7 Ekim’den bu yana katledilenlerin sayısı 41 bin 788’e yaralı sayısı ise 96 bin 794’e yükseldi.
Lübnan’ı işgale girişen terör devleti İsrail, Gazze’de de soykırımı sürdürüyor. Abluka altındaki kentte saldırılarını sürdüren işgalci güç, 24 saat içinde Gazze’de 8 farklı katliam gerçekleştirdi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "8 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 99 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 169 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. İsrail, akşam saatlerinde de Batı Şeria'daki Tulkerem'de katliam yaptı, en az 16 Filistinliyi öldürdü.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki soykırımında yaşamını yitirenlerin 41 bin 788'e, yaralı sayısının da 96 bin 794'e çıktığı kaydedildi. Açıklamada hâlâ enkaz altı ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi. İsrail'in Gazze'nin Deyr el-Balah kentine düzenlediği saldırıda yaralanan Filistinliler, kentteki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırıldı.
3 HAMAS KOMUTANI ÖLDÜ İDDİASI
3 HAMAS KOMUTANI ÖLDÜ İDDİASI
Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda Derviş ailesine ait evi bombaladı. Sivil savunma ekipleri, saldırıda hayatını kaybeden 5 kişi ile çok sayıda yaralıyı enkaz altından çıkardı.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri Gazze kentinin güneyindeki Sabra ve Zeytun mahallelerinin doğusuna topçu saldırıları düzenledi ve ateş açtı.
İsrail'in "
Quadcopter
" tipi insansız hava aracıyla Sabra Mahallesi'ndeki Sabra Okulu yakınına düzenlediği saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi. Öte yandanİsrail ordusu yaklaşık üç ay önce Gazze Şeridi'nde düzenlenen bir hava saldırısında üst düzey bir Hamas liderini öldürdüğünü bildirdi.
Eğitime de darbe vurdu
Eğitime de darbe vurdu
- İşgalci gücün saldırıları yüzünden eğitim öğretimin durduğu Gazze’de, bu alandaki yıkıma ilişkin de bir rapor yayınlandı. Gazze Eğitim Bakanlığı, ikinci eğitim-öğretim yılında 650 binden fazla erkek ve kız öğrencinin okullarına kayıt yaptıramadığını duyurdu. Savaşın başlangıcından bu yana 11 bin 600 okul çağındaki çocuk şehit oldu. 750 öğretmen, eğitim ve idari çalışan İsrail saldırılarında can verirken, 130 bilim adamı, akademisyen ve üniversite profesörü şehit oldu.
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