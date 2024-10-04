24 saatte sekiz katliam

Lübnan’ı işgale girişen terör devleti İsrail, Gazze’de de soykırımı sürdürüyor. Abluka altındaki kentte saldırılarını sürdüren işgalci güç, 24 saat içinde Gazze’de 8 farklı katliam gerçekleştirdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "8 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 99 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 169 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. İsrail, akşam saatlerinde de Batı Şeria'daki Tulkerem'de katliam yaptı, en az 16 Filistinliyi öldürdü.