Hedef sadece Gazze değil

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail saldırganlığının Suriye üzerinden Türkiye’ye doğru yönelmesi riskine dikkat çekti. Kurtulmuş, “İsrail'in Lübnan'a saldırması, arkasından Suriye'yi hedef alması, Nil'den Fırat'a kadar 'Vadedilmiş Topraklar'ın nihai hedeflerinden birisinin de Türkiye olduğu açıktır” dedi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 28. Dönem 3. Yasama Yılı'nın bugün yapılacak açılışı nedeniyle gazetecilerle bir araya geldi. TBMM'nin yasama faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme yapan Kurtulmuş, geçtiğimiz yasama yılında 2 bin 442 kanun teklif verildiğini, Genel Kurul'da 76, komisyonlarda 2 bin 253 teklifinin bulunduğunu, 4 yasa teklifinin Meclis Başkanlığına sunulduğunu söyledi.
55 BİN SAYFALIK TUTANAK
Geçtiğimiz yasama yılında Genel Kurul'un 73 kanun çıkardığı bilgisini veren Kurtulmuş, TBMM Başkanlığı tarafından alınan 54 kararın da Genel Kurul'dan geçtiğine işaret etti. İki yasama yılında 468 birleşimde milletvekillerin toplam bin 512 saat 49 dakika toplantı yaptığını kaydeden Kurtulmuş, 55 bin 459 sayfa tutanak tutulduğunu aktardı.
DERDİ GAZZE DEĞİL
Parlamenter Diplomasi konusunda geçtiğimiz iki yasama yılından 12 ülkeye ziyarette bulunduğunu belirten Kurtulmuş, İsrail saldırganlığının Suriye üzerinden Türkiye sınırına doğru yönelmesi riskine de değindi. “Gazze meselesinde sanılmasın ki İsrail'in derdi Gazze, Filistin'dir” vurgusu yapan Kurtulmuş “İsrail'in Lübnan'a saldırması arkasından Suriye'yi hedef alması, Nil'den Fırat'a kadar vadedilmiş toprakların nihai hedeflerinden birisinin de Türkiye olduğu açıktır. Saf olmamak bunu bilmek için yeterlidir” dedi.