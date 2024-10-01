Hedef sadece Gazze değil

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya Federal Meclisi Federasyon Konseyi Genel Kurulun'da açıklamalarda bulundu. Türkiye ve Rusya'nın ilişkilerini geliştirmekte olduğunu belirterek, "Önümüzdeki Ekim ayında Kazan'da gerçekleştirilecek olan BRICS toplantısının da bu çok kutuplu dünya düzeninde kurulmakta olan yeni düzende önemli bir adım olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin BRICS'e üyeliği alternatif değil çeşitlilik olur" dedi. İsrail'in Lübnan saldırılarına tepki gösteren Kurtulmuş, "BM kararlarını hiçe sayan, adaleti takmıyorum diyen İsrail'e dur deme vakti geldi. Uzun dönemli bir Filistin mücadelesi şimdi başlıyor. Özgür Filistin devleti mutlaka kurulacak. İşgalci unsurlar bölgeden sökülüp atılacaktır" ifadelerini kullandı.