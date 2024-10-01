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Hedef sadece Gazze değil

Hedef sadece Gazze değil

Uğur Duyan
04:001/10/2024, Salı
G: 1/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail saldırganlığının Suriye üzerinden Türkiye’ye doğru yönelmesi riskine dikkat çekti. Kurtulmuş, “İsrail'in Lübnan'a saldırması, arkasından Suriye'yi hedef alması, Nil'den Fırat'a kadar 'Vadedilmiş Topraklar'ın nihai hedeflerinden birisinin de Türkiye olduğu açıktır” dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 28. Dönem 3. Yasama Yılı'nın bugün yapılacak açılışı nedeniyle gazetecilerle bir araya geldi. TBMM'nin yasama faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme yapan Kurtulmuş, geçtiğimiz yasama yılında 2 bin 442 kanun teklif verildiğini, Genel Kurul'da 76, komisyonlarda 2 bin 253 teklifinin bulunduğunu, 4 yasa teklifinin Meclis Başkanlığına sunulduğunu söyledi.


55 BİN SAYFALIK TUTANAK

Geçtiğimiz yasama yılında Genel Kurul'un 73 kanun çıkardığı bilgisini veren Kurtulmuş, TBMM Başkanlığı tarafından alınan 54 kararın da Genel Kurul'dan geçtiğine işaret etti. İki yasama yılında 468 birleşimde milletvekillerin toplam bin 512 saat 49 dakika toplantı yaptığını kaydeden Kurtulmuş, 55 bin 459 sayfa tutanak tutulduğunu aktardı.


DERDİ GAZZE DEĞİL

Parlamenter Diplomasi konusunda geçtiğimiz iki yasama yılından 12 ülkeye ziyarette bulunduğunu belirten Kurtulmuş, İsrail saldırganlığının Suriye üzerinden Türkiye sınırına doğru yönelmesi riskine de değindi. “Gazze meselesinde sanılmasın ki İsrail'in derdi Gazze, Filistin'dir” vurgusu yapan Kurtulmuş “İsrail'in Lübnan'a saldırması arkasından Suriye'yi hedef alması, Nil'den Fırat'a kadar vadedilmiş toprakların nihai hedeflerinden birisinin de Türkiye olduğu açıktır. Saf olmamak bunu bilmek için yeterlidir” dedi.



TBMM Başkanı Kurtulmuş Rusya Federasyonu'nda hitap etti: BRICS'e üyelik gücümüzü artırır

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya Federal Meclisi Federasyon Konseyi Genel Kurulun'da açıklamalarda bulundu. Türkiye ve Rusya'nın ilişkilerini geliştirmekte olduğunu belirterek, "Önümüzdeki Ekim ayında Kazan'da gerçekleştirilecek olan BRICS toplantısının da bu çok kutuplu dünya düzeninde kurulmakta olan yeni düzende önemli bir adım olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin BRICS'e üyeliği alternatif değil çeşitlilik olur" dedi. İsrail'in Lübnan saldırılarına tepki gösteren Kurtulmuş, "BM kararlarını hiçe sayan, adaleti takmıyorum diyen İsrail'e dur deme vakti geldi. Uzun dönemli bir Filistin mücadelesi şimdi başlıyor. Özgür Filistin devleti mutlaka kurulacak. İşgalci unsurlar bölgeden sökülüp atılacaktır" ifadelerini kullandı.


#türkiye
#israil
#Numan Kurtulmuş

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