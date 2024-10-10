Siyonist bakan açıkça itiraf etti: 'Büyük İsrail' hayalinin sınırlarını ülke ülke çizdi

Terör devleti İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich bir belgeselde verdiği röportajda 'vadedilmiş topraklar' hayalinin peşinden koştuklarını açık açık itiraf etti. Türkiye'nin Doğu ve Güney Doğu bölgelerini de içine 'Büyük İsrail' hayalini tasvir eden siyonist bakan, Ortadoğu'da Ürdün, Suudi Arabistan, Mısır, Irak, Suriye ve Lübnan'ı kapsayan bir Yahudi devleti kurma hedefinde olduklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da TBMM'de yaptığı konuşmada İsrail'in bir sonraki hedefinin Türkiye toprakları olacağını söylemiş, bu açıklama CHP başta olmak üzere muhalif cenah tarafından kabul edilmeyerek 'İsrail Türkiye'ye saldırmaz' tezi savunulmuştu.
Gazze'de bir yılı aşkın süredir 40 binden fazla insanı acımasızca katleden terör devleti İsrail, Hizbullah bahanesiyle Lübnan'a yönelik saldırılarını hız kesmeden sürdürüyor.
Gazze ile sınırlı kalmayıp Lübnan'a da sıçrayan siyonist azgınlık, uluslararası toplumun tepkisizliği ile de normalleştiriyor.
Siyonist bakan açık açık itiraf etti
Bölgeyi ateş çemberine çeviren katil İsrail'in estirdiği terör bölge ülkelerini de tehdit eder duruma geldi.
'Büyük İsrail'in yeni sınırlarını çizdi
Bir belgesel kaydında ve sosyal medyada yayımlanan videoda Smotrich, İsrail'in sınırlarının Akdeniz'den Fırat Nehri'ne kadar uzandığını öne sürdü. Smotrich, Kudüs'ün gelecekte Şam'a kadar genişleyeceğini iddia ederek daha büyük bir Yahudi devleti hayalini bir kez daha dile getirdi.
"Büyük İsrail" haritası önünde konuştu
Smotrich, 20 Mart’ta Paris’te katıldığı Jacques Kupfer'i anma töreninde yaptığı konuşmada "Filistin diye bir halk yok" demişti. Bu sözlerinin Beyaz Saray tarafından da duyulması gerektiğini belirten Smotrich, daha önce Filistin’in Huvvara beldesinin "yeryüzünden silinmesi" gerektiğini de savunmuştu.
Smotrich konuşmasında bölge ülkelerini de kapsayan bir İsrail haritası kullanarak, "Büyük İsrail" hedefini bir kez daha gündeme getirmişti.
Erdoğan tehlikeye dikkat çekmişti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Ekim'de TBMM'nin 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclis Genel Kurulunda yaptığı konuşmasında bölgede büyüyen siyonist tehlikeye vurgu yapmıştı.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan"Açık söylüyorum, 'vadedilmiş topraklar' hezeyanıyla hareket eden İsrail yönetiminin gözünü dikeceği yer bizim vatan topraklarımız olacaktır. Şu anda bütün hesap bunun üzerindedir"demişti.
CHP ve PKK'dan İsrail ittifakı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri muhalif cenahta ise karşılık bulmadı.