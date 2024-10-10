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Siyonist bakan açıkça itiraf etti: 'Büyük İsrail' hayalinin sınırlarını ülke ülke çizdi

Siyonist bakan açıkça itiraf etti: 'Büyük İsrail' hayalinin sınırlarını ülke ülke çizdi

Lokman Özdemir
13:0210/10/2024, Perşembe
G: 10/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Bezalel Smotrich
Bezalel Smotrich

Terör devleti İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich bir belgeselde verdiği röportajda 'vadedilmiş topraklar' hayalinin peşinden koştuklarını açık açık itiraf etti. Türkiye'nin Doğu ve Güney Doğu bölgelerini de içine 'Büyük İsrail' hayalini tasvir eden siyonist bakan, Ortadoğu'da Ürdün, Suudi Arabistan, Mısır, Irak, Suriye ve Lübnan'ı kapsayan bir Yahudi devleti kurma hedefinde olduklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da TBMM'de yaptığı konuşmada İsrail'in bir sonraki hedefinin Türkiye toprakları olacağını söylemiş, bu açıklama CHP başta olmak üzere muhalif cenah tarafından kabul edilmeyerek 'İsrail Türkiye'ye saldırmaz' tezi savunulmuştu.

Gazze'de bir yılı aşkın süredir 40 binden fazla insanı acımasızca katleden terör devleti İsrail, Hizbullah bahanesiyle Lübnan'a yönelik saldırılarını hız kesmeden sürdürüyor.


Gazze ile sınırlı kalmayıp Lübnan'a da sıçrayan siyonist azgınlık, uluslararası toplumun tepkisizliği ile de normalleştiriyor.


Siyonist bakan açık açık itiraf etti


Bölgeyi ateş çemberine çeviren katil İsrail'in estirdiği terör bölge ülkelerini de tehdit eder duruma geldi.


Bezalel Smotrich

Siyonist İsrail'in bölgedeki hedefiyle ilgili İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı
Bezalel Smotrich
'ten de çarpıcı bir itiraf geldi.




'Büyük İsrail'in yeni sınırlarını çizdi


Bir belgesel kaydında ve sosyal medyada yayımlanan videoda Smotrich, İsrail'in sınırlarının Akdeniz'den Fırat Nehri'ne kadar uzandığını öne sürdü. Smotrich, Kudüs'ün gelecekte Şam'a kadar genişleyeceğini iddia ederek daha büyük bir Yahudi devleti hayalini bir kez daha dile getirdi.



Gazze ve Batı Şeria'daki saldırıların ardından Lübnan'a yönelik operasyonları savunan Smotrich, bu eylemleri 'Arzı Mevud' (Vadedilmiş Topraklar) hedefiyle gerekçelendirdi. İsrail'in bu genişleme arzusunu Yahudi halkının değerlerine uygun bir devlet kurma hedefiyle bağdaştırdı ve şöyle konuştu:
"Ürdün'ü, Suudi Arabistan'ı, Mısır'ı, Irak'ı, Suriye'yi ve Lübnan'ı içine alan bir Yahudi devleti istiyoruz."




"Büyük İsrail" haritası önünde konuştu


Smotrich, 20 Mart’ta Paris’te katıldığı Jacques Kupfer'i anma töreninde yaptığı konuşmada "Filistin diye bir halk yok" demişti. Bu sözlerinin Beyaz Saray tarafından da duyulması gerektiğini belirten Smotrich, daha önce Filistin’in Huvvara beldesinin "yeryüzünden silinmesi" gerektiğini de savunmuştu.



Smotrich konuşmasında bölge ülkelerini de kapsayan bir İsrail haritası kullanarak, "Büyük İsrail" hedefini bir kez daha gündeme getirmişti.


Soykırımcı İsrail'in "Büyük İsrail" politikası, Yahudilerin kutsal kitabındaki
"Vadedilmiş Topraklar"
inancına dayanıyor. Söz konusu toprakların tam sınırları belli olmamakla birlikte bugün Türkiye'nin doğu bölgelerini de kapsayan Filistin, Suriye ve Ürdün toprakları olduğu düşünülüyor.




Erdoğan tehlikeye dikkat çekmişti


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Ekim'de TBMM'nin 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclis Genel Kurulunda yaptığı konuşmasında bölgede büyüyen siyonist tehlikeye vurgu yapmıştı.


  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
    "Açık söylüyorum, 'vadedilmiş topraklar' hezeyanıyla hareket eden İsrail yönetiminin gözünü dikeceği yer bizim vatan topraklarımız olacaktır. Şu anda bütün hesap bunun üzerindedir"
    demişti.

Erdoğan şunları söylemişti:

"Vadedilmiş topraklar' hezeyanıyla hareket eden İsrail yönetiminin, tamamen dini bir fanatizm ile Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer, açık söylüyorum, bizim vatan topraklarımız olacaktır. Şu anda bütün hesap bunun üzerindedir. Türkiye içindeki bazı İsrail dostlarının, bazı siyonist severlerin, gönüllü veya paralı siyonizm propagandası yapan aparatların anlamadığı işte budur. Netanyahu hükümeti, Anadolu'yu da içine alan bir ham hayal kurdu ve ütopya peşinde koşuyor. Bu niyetlerini çeşitli vesilelerle ifşa etmektedir. 7 Ekim'den beri yaşanan her gelişme, bu tehdidin boyutunu biraz daha artırmaktadır. İsrail'in, Filistin ve Lübnan'daki saldırılarını çok yakından takip ederken, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde, bölücü örgütü maşa olarak kullanmak suretiyle, nasıl birer küçük uydu yapı kurmak istediğini de çok net görüyoruz. Antakya ile Gazze arası, Ankara ile Aydın arası kadardır. Yani işgal, terör, saldırganlık hemen yanı başımızdadır."




CHP ve PKK'dan İsrail ittifakı


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri muhalif cenahta ise karşılık bulmadı.


CHP Genel Başkanı Özgür Özel
"İsrail Türkiye'ye saldırmaz"
dedi. Özel 8 Ekim’de TBMM’de yapılan İsrail tehdidi konulu Kapalı Oturum sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada
"Türkiye Erdoğan’ın söylediği sözden endişe etmesin. Altını dolduracak bir kelime yok. Bilmediğiniz bir şey yok. Bugünden yarına Türkiye’ye saldıracaklarına dair hiçbir şey yok"
ifadelerini kullandı.




Ana muhalefet liderinin sözlerine terör örgütü PKK'dan da destek geldi. terör örgütünün sözde yöneticilerinden
Bese Hozat
, İsrail'in Türkiye'ye saldırmayacağını ileri sürdü.

Terörist başı Hozat
"Türkiye'nin korkusu Kürtlerdir. İsrail Türkiye'ye saldırmayacak"
dedi.



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