Trump kippa takıp ölü siyonistin mezarına koştu: Netanyahu'yu da 'ihya' etmişti

Terör devleti İsrail, Gazze'de bir seneyi aşkın süredir katliamlar yapıyor. İsrailliler'de devletlerinin yaptığı bu soykırımdan dolayı başlarına bir şey gelir korkusuyla yaşıyorlar. Londra'da Ramle Bin Talip adındaki bir sosyal medya kullanıcısı, asansörde karşılaştığı İsrail asıllı şahısların kimliklerini nasıl gizlediklediklerini anlattığı bir video çekti. Ramle, asansörde iki kadının İbranice konuştuğunu, fakat nereli olduğunu sorduğunda ise İsrailli kadınların 'İtalyan' olduklarını söylediğini anlattı. Videonun devamında Ramle, "Korku, endişe içinde hakir bir şekilde yaşıyorlar. Nereli olduklarını bile söyleyemiyorlar. Ülkeleri hakkında da konuşamıyorlar." sözleriyle İsraillilerin korktuklarını ifade etti.