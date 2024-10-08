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Trump kippa takıp ölü siyonistin mezarına koştu: Netanyahu'yu da 'ihya' etmişti

Trump kippa takıp ölü siyonistin mezarına koştu: Netanyahu'yu da 'ihya' etmişti

00:388/10/2024, Salı
G: 8/10/2024, Salı
AA
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Trump siyonist haham Schneerson'un mezarını ziyaret etti. (Foto: AFP)
Trump siyonist haham Schneerson'un mezarını ziyaret etti. (Foto: AFP)

ABD'de Cumhuriyetçi parti başkan adayı Donald Trump, terör devleti İsrail'in 'kutsal' olduğunu savunmasıyla bilinen haham Menachem Mendel Schneerson'un mezarını ziyaret etti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 1984'te Schneerson'u ziyaret etmiş, bu ziyaretin siyasi hayatında çok belirleyici olduğu iddia edilmişti.

Eski ABD Başkanı Trump, New York'un Queens bölgesinde bulunan ve İsrail yanlısı birçok Yahudi tarafından "kutsal" kabul edilen Schneerson'un mezarına yoğun güvenlik önlemleri altında geldi.

Kippa takıp dua etti

Başına siyah bir Yahudi kippası taktığı görülen Trump, Schneerson'un mezarının başında dua etti ve Yahudi geleneğine uygun olarak mezar taşının üzerine bir taş bıraktı.

Trump, daha sonra etrafında bulunan Yahudi hahamlarla kısa görüşme yaparak, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ortodoks Yahudiliğin Chabad-Lubavitch hareketine liderlik eden Haham Menachem Mendel Schneerson, İsrail devletinin kutsallığını iddia eden din adamlarının önde gelen isimlerinden biri olarak biliniyordu.

Netanyahu'nun siyasi kariyerini değiştiren ziyaret!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 1984'te İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi olarak görev yaparken Schneerson'u ilk kez ziyaret etmiş, bu ziyaretin Netanyahu'nun siyasi hayatında çok belirleyici olduğu iddia edilmişti.

En son Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, mezarı ziyaret eden iki devlet başkanı olarak öne çıkarken, birçok siyasi figürün yanında, Trump'ın kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner da 2016'da Schneerson'un mezarını ziyaret etmişti.


Mete Yarar'dan 'vadedilmiş toprakları' hiçe sayan Türkiye'deki etki ajanlarına 10 dakikalık tarih dersi: ABD neden Fırat'ın doğusuyla Dicle'nin batısında duruyor?

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, vadedilmiş toprakları 'deli saçması' olarak niteleyen CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü ve benzer düşüncedeki sözde akademisyen ve aydınlara, tvnet canlı yayınında yüklendi. "Bana bunlara inanıyor musunuz diye soruyorlar. Ben inanmasam ne olacak adamlar inanıyor" diyen Yarar, "Türkiye'de Arz-ı Mev'ud'u anlatanlara laf söylediğinizde siyasette yükselebilirsiniz, sponsor bulursunuz ve canlı yayınlara çağrılırsınız" dedi. Türkiye'nin terörle mücadelesinden örnekler veren ve arkasındaki İsrail-ABD rolüne dikkat çeken Yarar, "Biriniz bu işgali yapanlara sorun; ABD, neden Fırat'ın doğusuyla Dicle'nin batısında duruyor ve neden kontrolünü PYD üzerinden sağlıyor? Çünkü Fırat'ın doğusuyla Dicle'nin batısı vadedilmiş topraklar" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya kullanıcısı İsraillilerin korkudan yurt dışında kimliklerini nasıl gizlediklerini anlattı

Terör devleti İsrail, Gazze'de bir seneyi aşkın süredir katliamlar yapıyor. İsrailliler'de devletlerinin yaptığı bu soykırımdan dolayı başlarına bir şey gelir korkusuyla yaşıyorlar. Londra'da Ramle Bin Talip adındaki bir sosyal medya kullanıcısı, asansörde karşılaştığı İsrail asıllı şahısların kimliklerini nasıl gizlediklediklerini anlattığı bir video çekti. Ramle, asansörde iki kadının İbranice konuştuğunu, fakat nereli olduğunu sorduğunda ise İsrailli kadınların 'İtalyan' olduklarını söylediğini anlattı. Videonun devamında Ramle, "Korku, endişe içinde hakir bir şekilde yaşıyorlar. Nereli olduklarını bile söyleyemiyorlar. Ülkeleri hakkında da konuşamıyorlar." sözleriyle İsraillilerin korktuklarını ifade etti.


#Donald Trump
#İsrail
#ABD
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#Binyamin Netanyahu

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