Netanyahu Gazze'ye saldıran İsrail askerlerine yine Tevrat'tan alıntı yaparak seslendi: Amaleklilerin yolda size neler yaptığını anımsayın

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Gazze'ye saldıran İsrail askerlerine yine tahrif edilmiş Tevrat'tan alıntı yaparak seslendi.
Başbakan'ın Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Netanyahu, İsrail askerlerine hitaben bir mesaj yayımladı.
İsrail Başbakanı, mesajına şöyle devam etti:
Netanyahu savaş döneminde sık sık Tevrat'tan alıntılar yapıyor
Netanyahu'nun, Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana yaptığı açıklamalarda Tevrat'tan çokça alıntı yapması dikkati çekiyor.
Başbakan Netanyahu ve İsrail yönetimi, içerideki eleştirilerin önüne geçmek, uluslararası destek sağlamak ve sivil ölümleri meşrulaştırmak için Yahudi ve Hristiyan teolojisine atıflar içeren konuşmalar yapıyor.
Laik görüşlü olmasıyla tanınan Netanyahu'nun daha önceki konuşmalarında Tevrat'tan nadiren alıntı yaptığı biliniyor.