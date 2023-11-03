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Dünya

Netanyahu Gazze'ye saldıran İsrail askerlerine yine Tevrat'tan alıntı yaparak seslendi: Amaleklilerin yolda size neler yaptığını anımsayın

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara katılan İsrail askerlerine yine Tevrat'tan alıntı yaparak hitap etti. Netanyahu yaptığı açıklamada "Siz Mısır'dan çıktıktan sonra Amaleklilerin yolda size neler yaptığını anımsayın. Bu savaş, aydınlığın çocukları ile karanlığın çocukları arasındadır. Aydınlık karanlığa galip gelene kadar görevimizden vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

18:54 - 3/11/2023 Friday
AA
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Gazze'ye saldıran İsrail askerlerine yine tahrif edilmiş Tevrat'tan alıntı yaparak seslendi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Gazze'ye saldıran İsrail askerlerine yine tahrif edilmiş Tevrat'tan alıntı yaparak seslendi.

Başbakan'ın Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Netanyahu, İsrail askerlerine hitaben bir mesaj yayımladı.

Yahudilerin Mısır'dan çıkışına atıfta bulunan Tevrat'ın Tesniye kitabındaki
"Siz Mısır'dan çıktıktan sonra Amaleklilerin yolda size neler yaptığını anımsayın."
bölümünden alıntı yapan Netanyahu,
"Bu savaş, aydınlığın çocukları ile karanlığın çocukları arasındadır. Aydınlık karanlığa galip gelene kadar görevimizden vazgeçmeyeceğiz." if
adelerini kullandı.

İsrail Başbakanı, mesajına şöyle devam etti:

"Tanrı askerlerimizi her türlü sıkıntıdan, her türlü hastalıktan korusun, onları tüm işlerinde başarılı kılsın ve kurtuluş ve zafer tacıyla süslesin. İyilik, bizi ve tüm dünyayı tehdit eden aşırı kötülüğü yenecektir. Tanrı'nın izniyle hep birlikte kazanacağız."
Netanyahu'nun alıntı yaptığı pasajda yer alan "
Amalekliler
" ifadesi,
Yahudi geleneğinde kötülüğün zirvesini temsil ediyor.
Yahudi varlığını tehdit eden halkları ifade etmek için kullanılan bu kelimeyi Netanyahu, 7 Ekim'den bu yana İsrail ordusunu Gazze'ye karşı yürütülen savaşta "motive etmek" için birçok kez kullandı.

Netanyahu savaş döneminde sık sık Tevrat'tan alıntılar yapıyor

Netanyahu'nun, Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana yaptığı açıklamalarda Tevrat'tan çokça alıntı yapması dikkati çekiyor.

Başbakan Netanyahu ve İsrail yönetimi, içerideki eleştirilerin önüne geçmek, uluslararası destek sağlamak ve sivil ölümleri meşrulaştırmak için Yahudi ve Hristiyan teolojisine atıflar içeren konuşmalar yapıyor.

Netanyahu, 9 Ekim'deki konuşmasında Tevrat'ın Samuel kitabındaki "
İsrail'in sonsuzluğu yalan söylemez." i
fadesine işaret ederek,
"İsrail'in kuruluşunun bir mucize; bir iman ve çalışma örneği"
olduğunu dile getirmişti.
Başbakan Netanyahu, 25 Ekim'deki konuşmasında da yine "
Yeşaya
" kitabından,
"Ülkenden şiddet, sınır boylarından soygun ve yıkım haberleri duyulmayacak artık. Surlarına kurtuluş, kapılarına övgü adını vereceksin."
alıntısına yer vermişti.

Laik görüşlü olmasıyla tanınan Netanyahu'nun daha önceki konuşmalarında Tevrat'tan nadiren alıntı yaptığı biliniyor.


Netanyahu'nun savaş döneminde sık sık Tevrat'tan alıntılar yapması dikkati çekiyor: Takıntılı birisi
Netanyahu'nun savaş döneminde sık sık Tevrat'tan alıntılar yapması dikkati çekiyor: Takıntılı birisi

İşgalci İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze'ye yönelik saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana yaptığı açıklamalarda Tevrat'tan çokça alıntı yapması dikkati çekiyor. İsrailli sol görüşlü aktivist ve analist Haham Elhanan Miller, yaptığı açıklamada, İsrail'de liderlerin savaş dönemlerinde Tevrat'tan alıntı yapmasının normal ve alışılmış bir durum olduğunu belirtti. Daha önceki savaşlarda komutanların söylemlerinde Tevrat'tan ve dini metinlerden alıntılar yaptıklarına işaret eden Miller, "Bu durum, Netanyahu'nun konuşmalarında da tekrarlandı. Bu ise alışılmadık bir durum ve kısmen İsrail'deki sağcı ve dindar tabana hitap ediyor." dedi.


#Netanyahu
#Tevrat
#Gazze
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