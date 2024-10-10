Kassam Tugayları'ndan işgalci İsrail ordusuna pusu: Katiller sıfır mesafeden etkisiz hale getirildi

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyine giren İsrail askeri konvoyuna yönelik saldırılar düzenlediklerini duyurdu.

Kassam Tugaylarının Telegram hesabından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yoğun saldırı altında olan Cibaliya Mülteci Kampı'nda İsrail ordusuna ait askeri araçların "karmaşık bir pusu" ile hedef alındığı belirtildi.

İşgalciler sıfır mesafeden etkisiz hale getirildi

Saldırıda, İsrail ordusuna ait 12 askeri aracın yanı sıra asker taşıyan bir kamyonun bulunduğu mekanize piyade bölüğünün hedef alındığı kaydedildi.

Kassam güçlerinin, pusuya düşürdükleri askeri araçlara doğru ilerleyerek İsrail askerlerini sıfır mesafeden hafif silahlarla etkisiz hale getirdiği aktarıldı.

Açıklamada, pusuya düşürülen İsrail askerlerinden bir kısmının çevredeki bir eve doğru kaçtığı sırada hedef alınarak öldürüldüğü ve yaralandığı ifade edildi.

Kassam Tugayları bugün sabah saatlerinde de Cibaliya'da İsrail ordusuna ait iki tankı hedef aldığını açıklamıştı.

42 binden fazla Filistinli katledildi

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 65 Filistinli öldü, 97 bin 886 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.







