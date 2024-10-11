Almanya Başbakanı Scholz Türkiye'yi ziyaret edecek

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 19 Ekim'de Türkiye'yi ziyaret edecek. Ukrayna'daki savaşın ve Orta Doğu'daki durumun yanı sıra göç, ikili ilişkiler ve ekonomi politikaları konularının ele alınmasının bekleniyor. Öte yandan, kritik ziyaret öncesi Alman Hükümeti Sözcü Yardımcısının Eurofighter savaş uçağıyla ilgili soruya verdiği cevap dikkat çekti.
Alman Hükümeti Sözcü Yardımcısı Wolfgang Büchner, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Başbakan Scholz'un gelecek hafta sonu Türkiye'yi ziyaret edeceğini, 19 Ekim'de İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini belirtti.
Büchner, görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleneceğini aktardı.
Görüşmenin içeriğine ilişkin önceden bir şey söyleyemeyeceğini ifade eden Büchner, ancak Ukrayna'daki savaşın ve Orta Doğu'daki durumun yanı sıra göç, ikili ilişkiler ve ekonomi politikaları konularının ele alınmasının beklendiğini kaydetti.
Eurofighter mesajı
Büchner, Eurofighter satışı konusunda Almanya hükümetinin tutumuna ilişkin bir soru üzerine de yapılacak görüşmelerle ilgili bir şey söyleyemeyeceğini, bunun dışında bilindiği gibi silah ihracatına ilişkin burada ayrıntılı bir açıklama yapılmadığını dile getirdi.