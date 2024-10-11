Almanya Başbakanı Scholz Türkiye'yi ziyaret edecek

Bir gazetecinin

"Bu ziyaretle ilgili yeni bir şey beklememiz gerekir mi?"

sorusunu Büchner, silah ihracatına ilişkin bir şey söylemeyeceğini ve duyuracak bir şeyin olmadığını yineleyerek

"Ancak elbette Alman Şansölyesi'nin, Türkiye Cumhurbaşkanı'nı ziyaretinden her zaman yeni bir şeyler bekleyebilirsiniz"