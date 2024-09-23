Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u İsrail terörü konusunda uyardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u kabul etti.

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.

Görüşmede Türkiye ile Almanya ikili ilişkileri, işgalci İsrail’in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında sergilediği sistematik saldırılar, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik sürecinin canlandırılması, bölgesel ve küresel konular ele alındı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ve Almanya’nın köklü ilişkileri ve bağları bulunan iki müttefik olduğunu, iş birliğini her alanda geliştirmek, fırsatları değerlendirmek ve çeşitlendirmeye yönelik çalışmaların devam ettiğini, iki ülkeye de kazandıracak adımlar için Türkiye’nin hazır olduğunu ifade etti.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin yeniden canlandırılmasının gerekli olduğunu, özellikle vize meselesinin bir an önce çözülmesi için Almanya’dan da destek beklendiğini belirtti.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör devleti İsrail’in şiddet halkasını genişletme arayışında olduğunu, uluslararası hukuku ve insan haklarını çiğnemekte bir sakınca görmediğini, özellikle Batılı ülkelerin soykırımcı İsrail’e yönelik desteklerinin Gazze’deki eşi benzeri görülmemiş katliamlara neden olduğunu ve işgalci İsrail’i daha da pervasız hale getirdiğini söyledi.



