EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
Anasayfa
Gündem
Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u İsrail terörü konusunda uyardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u İsrail terörü konusunda uyardı

22:1223/09/2024, Pazartesi
G: 24/09/2024, Salı
AA
Sonraki haber
Olaf Scholz - Recep Tayyip Erdoğan
Olaf Scholz - Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'de diplomatik temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u Türkevi'nde kabul etti. Gazze'de yaşanan soykırıma da değinilen görüşmede Erdoğan, özellikle Batılı ülkelerin terör devleti İsrail’e yönelik desteklerinin Gazze’deki eşi benzeri görülmemiş katliamlara neden olduğunu ve İsrail’i daha da pervasız hale getirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u kabul etti.

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.

Görüşmede Türkiye ile Almanya ikili ilişkileri, işgalci İsrail’in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında sergilediği sistematik saldırılar, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik sürecinin canlandırılması, bölgesel ve küresel konular ele alındı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ve Almanya’nın köklü ilişkileri ve bağları bulunan iki müttefik olduğunu, iş birliğini her alanda geliştirmek, fırsatları değerlendirmek ve çeşitlendirmeye yönelik çalışmaların devam ettiğini, iki ülkeye de kazandıracak adımlar için Türkiye’nin hazır olduğunu ifade etti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin yeniden canlandırılmasının gerekli olduğunu, özellikle vize meselesinin bir an önce çözülmesi için Almanya’dan da destek beklendiğini belirtti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör devleti İsrail’in şiddet halkasını genişletme arayışında olduğunu, uluslararası hukuku ve insan haklarını çiğnemekte bir sakınca görmediğini, özellikle Batılı ülkelerin soykırımcı İsrail’e yönelik desteklerinin Gazze’deki eşi benzeri görülmemiş katliamlara neden olduğunu ve işgalci İsrail’i daha da pervasız hale getirdiğini söyledi.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Olaf Scholz
#ABD
#Türkevi
#Almanya

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi
Gzt
Z Raporu
Ketebe
Derin Tarih
Skyroad
Arkitekt
Post Öykü

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DİNİ GÜNLER 2025 TAKVİMİ: Üç aylar, ramazan ayı, kandil geceleri ne zaman, hangi gün?