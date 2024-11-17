Hizbullah nefes aldırmıyor: İsrail'in kuzeyindeki 5 askeri üssü vurdu

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Hayfa Teknik Üssü, Hayfa Donanma Üssü, Stella Maris Deniz Üssü ve Tirat Carmel Üssü'nün yanı sıra Hayfa'nın güneydoğusunda Lübnan sınırına 40 kilometre uzaklıktaki gaz tesisinin bulunduğu Nesher Üssü'ne füze saldırısı düzenlendiği bildirildi.
Açıklamada, Nesher Üssü'nün ilk kez bombalandığı ifade edildi.
Ayrıca İsrail güçleri, "Lübnan'dan Hayfa Körfezi ve Celil bölgesine yaklaşık 45 roket atışı yapıldığını açıkladı.
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