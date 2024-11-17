Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Hizbullah nefes aldırmıyor: İsrail'in kuzeyindeki 5 askeri üssü vurdu

Hizbullah nefes aldırmıyor: İsrail'in kuzeyindeki 5 askeri üssü vurdu

07:2017/11/2024, Pazar
G: 17/11/2024, Pazar
AA
Sonraki haber
Hizbullah, İsrail askeri üssünü vurdu.
Hizbullah, İsrail askeri üssünü vurdu.

İsrail’in Filistin ve Lübnan’a yönelik saldırılarına Hizbullah’tan bir misilleme daha geldi. Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki 5 askeri üsse füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Hayfa Teknik Üssü, Hayfa Donanma Üssü, Stella Maris Deniz Üssü ve Tirat Carmel Üssü'nün yanı sıra Hayfa'nın güneydoğusunda Lübnan sınırına 40 kilometre uzaklıktaki gaz tesisinin bulunduğu Nesher Üssü'ne füze saldırısı düzenlendiği bildirildi.


Açıklamada, Nesher Üssü'nün ilk kez bombalandığı ifade edildi.


İsrail güçleri yaptığı açıklamada,
"Lübnan topraklarından Hayfa kentine doğru yaklaşık 10 roket atışı tespit edildiğini, bu roketlerden bazılarının doğrudan binalara isabet ederek büyük hasara yol açtığını"
duyurdu.

Ayrıca İsrail güçleri, "Lübnan'dan Hayfa Körfezi ve Celil bölgesine yaklaşık 45 roket atışı yapıldığını açıkladı.




#hizbullah
#israil
#Lübnan

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Milyonlarca elektrik abonesini ilgilendiren yeni karar Resmi Gazete'de yayımlandı