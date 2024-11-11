Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Hizbullah İsrail'in kuzeyini onlarca roketle vurdu

Hizbullah İsrail'in kuzeyini onlarca roketle vurdu

Semih Bozkuş
19:2511/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Hizbullah tarafından İsrail'e yönelik roketli saldırı düzenlendi. İsrail'in kuzeyine 80 roketle düzenlenen saldırı sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan tarafından İsrail'in kuzeyine düzenlenen 80 roketli saldırı sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail medyasında yer alan habere göre
Hizbullah
, işgal devletinin Hayfa ve sahil şeridindeki mahalleleri hedef alan bir
bombardıman
düzenledi.

Çok sayıda yaralı var

80 roketle gerçekleştirildiği belirtilen saldırı sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı ve bazı mahallelerin isabet aldığı kaydedildi.

Haberde,
İsrail hava kuvvetleri
ve topçu bataryalarının saldırıya karşılık verdiği ve bir roketatarın hedef alındığı da aktarıldı.


#Hizbullah
#İsrail
#Saldırı
#Roket

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ezan Arapça dışında başka dillerde okunabilir mi?