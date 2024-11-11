Hizbullah İsrail'in kuzeyini onlarca roketle vurdu

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Hizbullah tarafından İsrail'e yönelik roketli saldırı düzenlendi. İsrail'in kuzeyine 80 roketle düzenlenen saldırı sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.
Lübnan tarafından İsrail'in kuzeyine düzenlenen 80 roketli saldırı sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.
İsrail medyasında yer alan habere göre
Hizbullah
, işgal devletinin Hayfa ve sahil şeridindeki mahalleleri hedef alan bir
bombardıman
düzenledi.
Çok sayıda yaralı var
Çok sayıda yaralı var
80 roketle gerçekleştirildiği belirtilen saldırı sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı ve bazı mahallelerin isabet aldığı kaydedildi.
Haberde,
İsrail hava kuvvetleri
ve topçu bataryalarının saldırıya karşılık verdiği ve bir roketatarın hedef alındığı da aktarıldı.
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