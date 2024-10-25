Hizbullah İsrail tanklarını güdümlü füzeyle vurdu

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Hizbullah, İsrail ordusuna kayıplar verdirmeye devam ediyor. Hizbullah'tan yapılan açıklamada İsrail'e ait "Merkava" tipi iki tankın güdümlü füzelerle hedef alındığı belirtildi. Açıklamada, tankın içinde bulunan İsrail askerlerinden ölen ve yaralananlar olduğu ifade edildi.
Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki Havla beldesi ile İsrail'in kuzeyindeki
Karmiel
kentinde İsrail ordusuna ait iki tankı imha ettiklerini, olayda ölen ve yaralananların olduğunu duyurdu.
Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada,
Lübnan
'ın güneyindeki Havla beldesi ile İsrail'in kuzeyindeki Karmiel kentinde İsrail ordusuna ait "
Merkava
" tipi iki tankın güdümlü füzelerle hedef alındığı belirtildi.
Açıklamada, tankın içinde bulunan İsrail askerlerinden ölen ve yaralananlar olduğu ifade edildi.
Hizbullah ile İsrail arasındaki çatışmalar
Hizbullah ile İsrail arasındaki çatışmalar
Hizbullah
ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırısı başlatmıştı.
İsrail ordusu, 30 Eylül'de de Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını bildirmişti.
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