Hizbullah Gazze kasabı Netanyahu'ya hava saldırısını üstlendi

Hizbullah’ın Golani Tugayı’na İHA’lı saldırısı İsrail’in çok güvendiği hava savunma sistemi ‘Demir Kubbe’yi tartışmaya açtı.İsrail’in tek endişesi ‘Demir Kubbe’nin zafiyeti de değil. Son bir yılda Gazze, Lübnan, Suriye, İran ve Yemen’den atılan 26 bini aşkın füze ve dronun İsrail’in önleyici füze stokunu erittiği belirtiliyor. Financial Times’a konuşan ABD’li bir yetkili, İran ve Hizbullah’ın aynı anda saldırması durumunda İsrail'in zorlanacağını açıkladı. Bu durum İsrail’e ulaşan THAAD’lar için ABD’nin neden acele ettiğini ortaya koyuyor.