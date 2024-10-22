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Hizbullah'tan İsrail'e peş peşe saldırılar: Tel Aviv'de 'Demir Kubbe' bataryası hedef alındı

Hizbullah'tan İsrail'e peş peşe saldırılar: Tel Aviv'de 'Demir Kubbe' bataryası hedef alındı

Lokman Özdemir
12:4022/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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Hizbullah Tel Aviv ve Hayfa'yı hedef aldı
Hizbullah Tel Aviv ve Hayfa'yı hedef aldı

Terör devleti İsrail'in Savunma Kuvvetleri (IDF), sabah erken saatlerde Lübnan'dan Tel Aviv'e doğru gelen yaklaşık beş roketin tespit edildiğini duyurdu. Hizbullah tarafından ateşlenen ve demir kubbe bataryalarını hedef alan roketlerin çoğu engellenirken bir kısmının ise boş araziye düştüğü öğrenildi. Öte yandan Hizbullah Hayfa yakınlarındaki bir donanma üssünü de hedef aldı.

Lübnan merkezli
Hizbullah
, terör devleti
İsrail
'in başkenti Tel Aviv'deki stratejik savunma noktalarını hedef alan bir saldırı gerçekleştirdi.

Demir Kubbe bataryaları hedef alındı


Hizbullah İsrail'in hava savunma sisteminin kalbi sayılan
Demir Kubbe
bataryalarını hedef aldı.


Soykırımcı İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) de, Salı sabahı erken saatlerde Lübnan'dan Tel Aviv'e yönelik yaklaşık beş roketin ateşlendiğini doğruladı.



Lübnan'dan Hizbullah tarafından fırlatılan yaklaşık 15 roketin ise yukarı Celile bölgesine düştüğü belirtilirken roketlerin bir kısmı Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından imha edildiği ve geri kalanların ise yerleşim olmayan alanlara isabet ettiği bildirildi.


Saldırının ciddi bir zarara yol açmadığı belirtilirken, bölgedeki güvenlik önlemleri de artırıldı.



Donanma üssü de vuruldu


Hizbullah, ayrıca Hayfa yakınlarındaki bir donanma üssünü hedef aldığını da duyurdu.


Sezariye'nin kuzeyinde yer alan Kibbutz Ma'agan Michael'da düşen roket molozlarının binalara ve park halindeki araçlara zarar verdiği belirtildi.


Saldırıda 53 yaşındaki bir İsraillinin hafif yaralandığı öğrenildi.


#Hizbullah
#İsrail
#Tel Aviv

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