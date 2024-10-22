Hizbullah'tan İsrail'e peş peşe saldırılar: Tel Aviv'de 'Demir Kubbe' bataryası hedef alındı

İsrail ordusu yoğun saldırı ve kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda sığındıkları okuldan zorla çıkardığı 7 Filistinliyi top mermisiyle hedef alarak öldürdü, çok sayıda Filistinliyi de yaraladı.

Lübnan'dan Hizbullah tarafından fırlatılan yaklaşık 15 roketin ise yukarı Celile bölgesine düştüğü belirtilirken roketlerin bir kısmı Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından imha edildiği ve geri kalanların ise yerleşim olmayan alanlara isabet ettiği bildirildi.