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Katil İsrail ordusu Lübnan'dan ülkenin kuzeyine 77 roket fırlatıldığını duyurdu

Katil İsrail ordusu Lübnan'dan ülkenin kuzeyine 77 roket fırlatıldığını duyurdu

08:2022/10/2024, Salı
G: 22/10/2024, Salı
AA
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Katil İsrail, Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor.
Katil İsrail, Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ordusu, Lübnan'dan ülkenin kuzeyine 77 roket fırlatıldığını, bunlardan bir kısmının etkisiz hale getirildiğini, bir kısmının ise açık araziye düştüğünü belirtti.

İsrail ordusu X sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan'dan atılan roketlerle ilgili bilgi paylaştı.

Lübnan'dan atılan 45 roketin Golan'da açık araziye düştüğü, Yukarı Celil, Batı Celil ve Golan Tepelerine fırlatılan 30 roket ile Beyt Şan Vadisi ve Menşiye'ye fırlatılan 2 roketten bir kısmının etkisiz hale getirildiği, bir kısmının ise açık araziye düştüğü kaydedildi.

Roketlerin düşmesi sonucu pek çok yerde yangın çıktığı ve itfaiye ekiplerinin bu yangınlara müdahale ettiği aktarıldı.


Lübnan tezkeresi Meclis'te: Türk askerinin görev süresi uzayacak mı?

Türk askerinin Lübnan'daki görev süresi uzayacak mı? Türkiye'nin Lübnan'da konuşlu BM Geçici Görev Gücü'ne TSK unsurlarıyla verdiği desteğin süresinin 31 Ekim'den itibaren 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Başkanlığına sunuldu.Türkiye'nin, UNIFIL'e yaptığı katkılarla barışı koruma harekatının etkin biçimde icrasında önemli bir işlev üstlendiği belirtilen tezkerede, "Bu çerçevede Türkiye'nin katkısı gerek BM sistemi içinde gerek bölgesel ve küresel ölçekte gerek kapsamlı sivil-asker işbirliği faaliyetleri vasıtasıyla Lübnan toplumunun her kesimi nezdinde görünürlüğünün artmasına, ayrıca barış ve istikrarın korunmasına yönelik politikasının sürdürülmesine hizmet etmiştir. Bu itibarla UNIFIL'e katkımızın sürdürülmesinin önem arz ettiği değerlendirilmektedir." ifadelerine yer verildi.


#İsrail
#Lübnan
#Golan

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