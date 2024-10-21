Avzai bölgesi ilk kez hava saldırısıyla vuruldu: İsrail Beyrut'taki saldırı alanını genişletiyor

Lübnan'da saldırılarını sürdüren İsrail, başkent Beyrut'ta hedef aldığı bölgeleri genişletiyor. İsrail savaş uçaklarının başkent Beyrut'un el-Avzai bölgesini ilk kez bombaladığı aktarılırken, şehrin güneyindeki Hureyk Mahallesi'ne de hava saldırılarının düzenlendiği ifade edildi. Öte yandan Beyrut'un güneyindeki Cenah bölgesinde yer alan Refik Hariri Devlet Hastanesi yakınlarına da bir hava saldırısının düzenlendiği ve dört kişinin hayatını kaybettiği, 24 kişinin yaralandığı bilgisi de paylaşıldı.
İsrail ordusunun, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine yeni hava saldırıları düzenlediği bildirildi.
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in başkent Beyrut'u hava saldırılarıyla hedef almaya başladığı belirtildi.
Avzai bölgesi ilk kez vuruldu
İsrail savaş uçaklarının başkent Beyrut'un el-Avzai bölgesini ilk kez bombaladığı aktarılan haberde, Beyrut'un güneyindeki Hureyk Mahallesi'ne de hava saldırılarının düzenlendiği ifade edildi.
Uyarı yapılmadan gerçekleşen saldırı sonucu dört kişinin hayatını kaybettiği, 24 kişinin de yaralandığı bildirildi.
İsrail bulunduğunu iddia ettiği paralara mı çökecek?
Diğer sözcü Daniel Hagari de dün gece Lübnan vatandaşlarına yaptıkları uyarıların ardından çoğu Beyrut'ta olmak üzere 20 noktayı vurduklarını kaydetti.
Dün gece Hizbullah'a ait Karz-ı Hasen kurumu (faizsiz dayanışma) şubelerini hedef aldıklarını aktaran Hagai, ilerleyen saatlerde de Beyrut'un güneyine saldırılarını sürdüreceklerini ifade etti.
Beyrut'taki bir hastanenin altında Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın sığınak olarak kullandığı yeri tespit ettiklerini iddia eden Hagari, şöyle devam etti:
İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 483 kişi öldü
Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 483 kişi öldü, 11 bin 628 kişi yaralandı.
Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.
İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.
Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 486 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.