Katil İsrail ordusu Gazze'de sığındıkları okuldan zorla çıkardığı 7 Filistinliyi infaz etti

Kemal Advan Hastanesi yetkilileri, İsrail ordusunun Cibaliya Mülteci Kampı'nda bir okula sığınan Filistinlilere düzenlediği saldırıda öldürülen 7 Filistinli ile çok sayıda yaralının hastaneye getirildiğini aktardı.

Kemal Advan Hastanesi yetkilileri, İsrail ordusunun Cibaliya Mülteci Kampı'nda bir okula sığınan Filistinlilere düzenlediği saldırıda öldürülen 7 Filistinli ile çok sayıda yaralının hastaneye getirildiğini aktardı.

Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine 5 Ekim'de yoğun hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, 6 Ekim'de de söz konusu bölgelere kara saldırısı başlattı.

Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.