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Gazze'nin kuzeyinde 22 Filistinliyi katletti

Gazze'nin kuzeyinde 22 Filistinliyi katletti

04:0019/10/2024, Cumartesi
G: 19/10/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Terör devleti İsrail yine Cibaliye'ye saldırdı.
Terör devleti İsrail yine Cibaliye'ye saldırdı.

Terör devletinin, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye, Beyt Hanun ve Beyt Lahiya'ya ablukası 15'inci günü geride bıraktı. İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın pususuna düşen işgalciler, Cibaliye'ye bomba yağdırdı. Aralarında çocukların da olduğu 22 sivil katledildi.

İşgalci İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye, Beyt Hanun ve Beyt Lahiya bölgelerine yönelik saldırı ve kuşatması 15'inci gününü geride bıraktı. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün Cibaliye'nin doğusunda İsrail'e bağlı bir piyade grubunu pusuya düşürerek öldürdüğü görüntüleri paylaştı. Karada kayıp veren İsrail ordusu ise Cibaliye'ye hedef ayırmaksızın hava bombardımanı düzenlemeye başladı. Bombardımanlarda 22 sivilin daha yaşamını yitirdiği belirtildi. Öte yandan, Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, işgal güçlerinin 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'ye yönelik düzenlediği saldırılarda toplam ölü sayısının 42 bin 500'e, yaralı sayısının ise 99 bin 546'ya ulaştığını bildirdi.


#Gazze
#Cibaliye
#İsrail

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