İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyinde kıyım yapıyor: Son sığınak stadyum

Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Kampı, Beyt Hanun ve Beyt Lahia'yı tamamen kuşatarak 400 bine yakın Filistinliye saldıran İsrail ordusu, bombardımanlarını Cibaliye'ye yoğunlaştırıyor. Cumartesi sabahından beri 36 Filistinliyi öldüren işgal güçleri, bir haftadır sürdürdüğü saldırda toplamda 150 Filistinliyi katletti. Bölgeye insani yardım girişini sıfıra indiren İsrail ordusu, hastaneleri de işlevsiz hale getirdi.





GİDECEK YERİMİZ YOK

Saldırılar nedeniyle çok sayıda Filistinli sığınacak yer arıyor. Yüzlerce Filistinlinin bölgede bulunan Yermük Stadyumu'na sığındığı bildirildi. Reuters'e konuşan stadyuma sığınan Filistinlilerden Neriman Tawil. “Ebu İskender'den kaçtık, tahliye emri çıkardılar ve gitmemizi söylediler. Oradan ayrıldık ve Yermük Stadyumu'na gittik, okullara gittik ama okullar dolu ve kalabalıktı ve bizim için yer yoktu. Bu yüzden biz de insanlarla dolu olan Yermük Stadyumu'na geldik” dedi.





BM'YE AİT SAĞLIK MERKEZİ VURULDU

Cibaliye'de saldırılarını yoğunlaştıran işgal ordusu, cumartesi sabahından beri bölgeye düzenlediği hava bombardımanlarında en az 36 sivili öldürdü. Filistinli sağlık yetkilileri, sekizinci gününü geride bırakan saldırılarda şuana kadar ölenlerin sayısının 150'ye ulaştığını aktardı. Dün akşam da Nusayrat Mülteci Kampı'na yönelik saldırıda 18 Filistinli, Şati Mülteci Kampı'na saldırıda ise 5 çocuk öldü.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakındoğu Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail güçlerinin BM'ye ait Cibaliye Sağlık Merkezi'ni tank ateşiyle vurarak kullanılamaz hale getirdiğini açıkladı. Dün de, Cibaliye Kampı'na bombardımanlarını sürdüren İsrail uçaklarının hedef aldığı bir evde çoğunluğu çocuk 8 kişinin daha yaşamını yitirdiği bildirildi. Yerel kaynaklar, saldırısı sonrası bölgede büyük bir yıkım meydana geldiğini belirtirken ölenlerin 6'sının bölgede artık hizmet dışı kalmak üzere olan Kemal Advan Hastanesi'ne götürüldüğünü aktardı. Enkaz altında kalan sivillere ulaşılamadığı kaydedildi.





HAMAS'TAN SERT DİRENİŞ

Öte yandan, Gazze'nin kuzey bölgesini kalanından ayıran Natasarim Hattı'ndaki askeri noktalardan ilerleyiş kaydetmek isteyen İsrail askerleri ile Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na bağlı direnişçiler arasında şiddetli çatışmalar yaşandığını ifade ediliyor. Kassam Tugayları tarafından dün yayınlanan açıklamada, Cibaliye'nin doğusunda, İsrail ordusuna bağlı 15 kişilik bir grubun tuzağa düşürülerek çoğunun öldürüldüğü ilan edildi. Açıklamada, dün Cibaliye Kampı ve çevresinde yaşanan çatışmalarda, İsrail'e ait en az 5 Merkava tipi tankın da imha edildiği belirtildi. Ayrıca Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyinde İsrail askeri araçlarını hedef alan dron saldırısında 4 askerin öldüğünü açıkladı.











