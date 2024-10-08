Gazze yangını ekonomiyi vurdu

Dünya Bankası, Körfez ihracatını günlük 2 milyon varil (Küresel arzın %2’si) azaltan herhangi bir çatışmanın petrol fiyatlarını varil başına 93-102 dolar arasına çıkaracağını tahmin ediyor. İsrail’in İran’ın enerji altyapısına yönelik son tehdidinde bile petrol fiyatları haftalık artışta 2 senenin rekorunu kırarak 78 dolara yükseldi.

İran destekli Husi güçlerinin İsrail’in eylemlerine karşı petrol tankerlerini hedef alması, son bir sene içerisinde petrol fiyatlarında defalarca kez dalgalanmalara sebebiyet verdi.

Petrol ve gaz ithal eden ülkelerin hesapları tutmadı ekonomilerindeki iyileşme yavaşladı. Gemilerin daha uzun bir rotayı tercih etmeleri nedeniyle özellikle teslimat süreleri ve yolculuk maliyetlerinin yükselmesi, navlun fiyatlarına da artış olarak yansıdı.

Denizcilik araştırma şirketi Drewry'nin Dünya Konteyner Endeksi'ne göre, navlun fiyatları, Husilerin İsrail ile bağlantılı ticari gemilere saldırılarının yoğunlaştığı Aralık 2023 itibarıyla hızla artışa geçti. 40'lık konteyner bileşik endeksi 7 ayda yüzde 268 yükselerek temmuzda 6 bin dolara kadar çıktı.