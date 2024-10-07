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Gazze Kasabı Netanyahu bakanlarıyla 'sürpriz güvenlik toplantısı' yapıyor: Fransa Dışişleri Bakanı ile görüşmesini erteledi

Gazze Kasabı Netanyahu bakanlarıyla 'sürpriz güvenlik toplantısı' yapıyor: Fransa Dışişleri Bakanı ile görüşmesini erteledi

16:087/10/2024, Pazartesi
AA
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Terör Devleti İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bakanlarıyla günlük programında olmayan "güvenlik toplantısı" yaptığı bildirildi. Times Of Israel gazetesinde yer alan haberde, Netanyahu'nun kabinesindeki bazı bakanlarla toplantı kararı aldığı belirtildi.

Netanyahu'nun günlük programında olmayan görüşmede, "güvenlik değerlendirmesinin" yapıldığı ifade edildi.


Toplantı nedeniyle Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in İsrail'i ziyaret eden Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile yapacağı görüşmenin "son dakikada" ertelendiği kaydedildi.



Haberde, Netanyahu'nun "güvenlik değerlendirme" toplantısının İsrail'in İran'a olası misillemesi gündemdeyken yapılmasına dikkat çekildi.


#Binyamin Netanyahu
#İsrail
#Netanyahu

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