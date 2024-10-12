Beyrut’un merkezi Gazze gibi

Neslihan Önder
23 Eylül’den bu yana Güney Lübnan'I, Bekaa Vadisi'Nİ ve Beyrut’un güneyinde Hizbullah’ın kalesi Dahiye’yi bombalayan İsrail, saldırılarını Beyrut merkezine taşıdı. Beyrut’ta 3 ayrı nokta hedef alınırken en az 22 kişi öldü, 117 kişi de yaralandı. Perşembe akşamı yaşanan büyük patlamalardan biri hemen 1 km yakınımızdaydı. Vurulan hedefler şehirler arası otobüslerin kalkış noktası Kola Mahallesi ile merkezdeki Başura Mahallesi ve Nuveyri Caddesi’ydi. Nuveyri’deki yıkım dün gün ağarınca ortaya çıktı. Görüntüler Gazze’deki yıkımı andırıyordu.
İsrail, Hizbullah ile 33 gün süren savaşın yaşandığı 2006 yılından bu yana Beyrut merkeze en büyük hava saldırısını gerçekleştirdi. İsrail savaş uçakları, Beyrut‘ta üç ayrı noktayı hedef aldı. Saldırılarda en az 22 kişi öldü 117 kişi yaralandı. Yeni Şafak ekibi patlamanın olduğu alana 1 km uzaklıktaydı.
Patlamalar, şehrin pek çok noktasından duyuldu ve hissedildi. İsrail'in vurduğu noktalar içinde şehirlerarası otobüs seferlerinin kalkış noktası Kola mahallesi ile merkezdeki Başura mahallesi ve Nuveyri caddesi yer alıyor.
NASRALLAH'IN DAMADI HEDEFTEYDİ
NASRALLAH'IN DAMADI HEDEFTEYDİ
Saldırılar, 10 Ekim Perşembe akşam saat 7 buçuk civarında savaş uçaklarıyla yapıldı. Savaş uçaklarının sesi tüm Beyrut’u adeta titretti. Üç binanın yıkıldığı Nuveyri caddesi üzerindeki Basta el Favka bölgesindeki yıkım günün ağarmasıyla birlikte ortaya çıktı. Manzara, bir yıldır süren bombardımanlar yüzünden Gazze'de oluşan yıkımı anımsattı. Beyrut merkezde vurulan bir diğer nokta ise Ras en-Nebe bölgesiydi. İsrail, aralarında 700 metre bulunan bu iki noktada, Hizbullah’ın öldürülen lideri Hasan Nasrallah’ın damadı ve savunma birimi komutanlarından Vefik Safa’yı hedef aldı.
Hizbullah kaynakları, Safa’nın suikast girişiminden kurtulduğunu ifade etti. İsrail medyası saldırıların Direnişe Sadakat Komitesi Başkanı Milletvekili Muhammed Raad'ı da hedeflediğini bildirdi.
HEM ŞİİLERE HEM SÜNNİLERE SALDIRDI
HEM ŞİİLERE HEM SÜNNİLERE SALDIRDI
Ras en-Nebe’deki saldırı 6 katlı bir apartmanın bir ve ikinci katını hedef alırken, Basta el-Favka’da 3 ayrı apartman yerle bir oldu.
Çevredeki diğer binalar, araçlar ve iş yerleri ağır hasar aldı. Sünni ve Şiilerin karışık olarak yaşadığı Basta El Favka, sivillerin yoğun olduğu bir bölge olarak dikkat çekiyor. Beyrut’un güneyindeki Dahiye’yi sıklıkla hedef alan İsrail’in bu saldırıları, 18 yıl aradan sonra merkeze gerçekleştirilen en büyük bombardıman olarak nitelendiriliyor.
GERİLLA SAVAŞI VERECEK İDDİASI
GERİLLA SAVAŞI VERECEK İDDİASI
Öte yandan, İsrail'in 3 haftadır devam eden yoğun hava bombardımanları ve suikastları yüzünden Genel Sekreter Hasan Nasrallah dahil neredeyse tüm üst düzey liderlerini kaybeden Hizbullah'ın yeni yönetimini oluşturmaya başladığı iddia edildi. Reuters'in örgüte yakın iki kaynağa dayandırarak verdiği iddiaya göre,
Nasrallah'ın öldürüldüğü 27 Eylül gününü takip eden günlerde örgütün bir bocalama yaşadığı ancak bugünlerde İsrail ile savaşı yönetecek yeni bir liderlik heyeti oluşturduğu belirtildi.
Söz konusu iki kaynak, örgütün yeni liderliğinin İsrail işgaline karşı uzun bir gerilla savaşı yürütmeye hazırlandığını sözlerine ekledi. İki kaynak ayrıca, Hizbullah'ın her ne kadar liderlerinin çoğunu kaybetse de hâlâ İsrail içlerine etkili saldırılar yapabilecek güce ve uzun bir gerilla savaşını sürdürecek eleman yeterliliğine sahip olduğunu sözlerine ekledi. Buna karşılık, örgüte bağlı "
Savaş Medyası
" adlı Telegram kanalında yayınlanan açıklamada, "
Reuters'in bilgi aldığını söylediği kaynaklar tamamen hayal ürünüdür. Hizbullah'ın bu tür tehlikeli bilgileri veren saha kaynakları bulunmamaktadır"
denildi.
Güneyden kaçıp Beyrut'ta öldüler
Güneyden kaçıp Beyrut'ta öldüler
- Basta El Favka bölgesindeki saldırı yaşanan bir dramı da ortaya çıkardı. İsrail’in Lübnan’ın güneyine hem havadan hem de karadan saldırı düzenlemesi nedeniyle Beyrut’a kaçan ve güvenli olduklarını düşündükleri bir apartman dairesine yerleşen Nejdi ailesi, saldırıda hayatlarını kaybetti.Nejdi ailesinden 3 küçük çocuk, anne ve babasıyla birlikte enkaz altında kalarak can verdi.
Mikati'den kritik sınır açıklaması
Mikati'den kritik sınır açıklaması
- Lübnan Başbakanı Necip Mikati, dün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Lübnan hükümeti ve Hizbullah'ın 2006 savaşı sonrası kabul edilen BMGK'nın 1701 sayılı kararını uygulamaya hazır olduğunu söyledi. Kararın İsrail'in Lübnan'dan tamamen çekilmesini ve sınırın Lübnan tarafındaki askeri güçlerin yalnızca BM Barış Gücü ve Lübnan ordusu olması gerektiğini ön gördüğünü hatırlatanMikati, "Biz bu kararı uygulamaya hazırız. Hizbullah da bu hükümetin bir parçası. Onlar da bu kararı uygulamaya hazır olduklarını söyledi"diye konuştu.
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