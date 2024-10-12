Beyrut’un merkezi Gazze gibi

İsrail, Hizbullah ile 33 gün süren savaşın yaşandığı 2006 yılından bu yana Beyrut merkeze en büyük hava saldırısını gerçekleştirdi. İsrail savaş uçakları, Beyrut‘ta üç ayrı noktayı hedef aldı. Saldırılarda en az 22 kişi öldü 117 kişi yaralandı. Yeni Şafak ekibi patlamanın olduğu alana 1 km uzaklıktaydı.

Patlamalar, şehrin pek çok noktasından duyuldu ve hissedildi. İsrail'in vurduğu noktalar içinde şehirlerarası otobüs seferlerinin kalkış noktası Kola mahallesi ile merkezdeki Başura mahallesi ve Nuveyri caddesi yer alıyor.