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Beyrut’un merkezi Gazze gibi

Beyrut’un merkezi Gazze gibi

Neslihan Önder
04:0012/10/2024, Cumartesi
G: 12/10/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Neslihan Önder
Neslihan Önder

23 Eylül’den bu yana Güney Lübnan'I, Bekaa Vadisi'Nİ ve Beyrut’un güneyinde Hizbullah’ın kalesi Dahiye’yi bombalayan İsrail, saldırılarını Beyrut merkezine taşıdı. Beyrut’ta 3 ayrı nokta hedef alınırken en az 22 kişi öldü, 117 kişi de yaralandı. Perşembe akşamı yaşanan büyük patlamalardan biri hemen 1 km yakınımızdaydı. Vurulan hedefler şehirler arası otobüslerin kalkış noktası Kola Mahallesi ile merkezdeki Başura Mahallesi ve Nuveyri Caddesi’ydi. Nuveyri’deki yıkım dün gün ağarınca ortaya çıktı. Görüntüler Gazze’deki yıkımı andırıyordu.

İsrail, Hizbullah ile 33 gün süren savaşın yaşandığı 2006 yılından bu yana Beyrut merkeze en büyük hava saldırısını gerçekleştirdi. İsrail savaş uçakları, Beyrut‘ta üç ayrı noktayı hedef aldı. Saldırılarda en az 22 kişi öldü 117 kişi yaralandı. Yeni Şafak ekibi patlamanın olduğu alana 1 km uzaklıktaydı.
Patlamalar, şehrin pek çok noktasından duyuldu ve hissedildi. İsrail'in vurduğu noktalar içinde şehirlerarası otobüs seferlerinin kalkış noktası Kola mahallesi ile merkezdeki Başura mahallesi ve Nuveyri caddesi yer alıyor.

NASRALLAH'IN DAMADI HEDEFTEYDİ

Saldırılar, 10 Ekim Perşembe akşam saat 7 buçuk civarında savaş uçaklarıyla yapıldı. Savaş uçaklarının sesi tüm Beyrut’u adeta titretti. Üç binanın yıkıldığı Nuveyri caddesi üzerindeki Basta el Favka bölgesindeki yıkım günün ağarmasıyla birlikte ortaya çıktı. Manzara, bir yıldır süren bombardımanlar yüzünden Gazze'de oluşan yıkımı anımsattı. Beyrut merkezde vurulan bir diğer nokta ise Ras en-Nebe bölgesiydi. İsrail, aralarında 700 metre bulunan bu iki noktada, Hizbullah’ın öldürülen lideri Hasan Nasrallah’ın damadı ve savunma birimi komutanlarından Vefik Safa’yı hedef aldı.
Hizbullah kaynakları, Safa’nın suikast girişiminden kurtulduğunu ifade etti. İsrail medyası saldırıların Direnişe Sadakat Komitesi Başkanı Milletvekili Muhammed Raad'ı da hedeflediğini bildirdi.

HEM ŞİİLERE HEM SÜNNİLERE SALDIRDI

Ras en-Nebe’deki saldırı 6 katlı bir apartmanın bir ve ikinci katını hedef alırken, Basta el-Favka’da 3 ayrı apartman yerle bir oldu.
Çevredeki diğer binalar, araçlar ve iş yerleri ağır hasar aldı. Sünni ve Şiilerin karışık olarak yaşadığı Basta El Favka, sivillerin yoğun olduğu bir bölge olarak dikkat çekiyor. Beyrut’un güneyindeki Dahiye’yi sıklıkla hedef alan İsrail’in bu saldırıları, 18 yıl aradan sonra merkeze gerçekleştirilen en büyük bombardıman olarak nitelendiriliyor.

GERİLLA SAVAŞI VERECEK İDDİASI

Öte yandan, İsrail'in 3 haftadır devam eden yoğun hava bombardımanları ve suikastları yüzünden Genel Sekreter Hasan Nasrallah dahil neredeyse tüm üst düzey liderlerini kaybeden Hizbullah'ın yeni yönetimini oluşturmaya başladığı iddia edildi. Reuters'in örgüte yakın iki kaynağa dayandırarak verdiği iddiaya göre,
Nasrallah'ın öldürüldüğü 27 Eylül gününü takip eden günlerde örgütün bir bocalama yaşadığı ancak bugünlerde İsrail ile savaşı yönetecek yeni bir liderlik heyeti oluşturduğu belirtildi.
Söz konusu iki kaynak, örgütün yeni liderliğinin İsrail işgaline karşı uzun bir gerilla savaşı yürütmeye hazırlandığını sözlerine ekledi. İki kaynak ayrıca, Hizbullah'ın her ne kadar liderlerinin çoğunu kaybetse de hâlâ İsrail içlerine etkili saldırılar yapabilecek güce ve uzun bir gerilla savaşını sürdürecek eleman yeterliliğine sahip olduğunu sözlerine ekledi. Buna karşılık, örgüte bağlı "
Savaş Medyası
" adlı Telegram kanalında yayınlanan açıklamada, "
Reuters'in bilgi aldığını söylediği kaynaklar tamamen hayal ürünüdür. Hizbullah'ın bu tür tehlikeli bilgileri veren saha kaynakları bulunmamaktadır"
denildi.

Güneyden kaçıp Beyrut'ta öldüler

  • Basta El Favka bölgesindeki saldırı yaşanan bir dramı da ortaya çıkardı. İsrail’in Lübnan’ın güneyine hem havadan hem de karadan saldırı düzenlemesi nedeniyle Beyrut’a kaçan ve güvenli olduklarını düşündükleri bir apartman dairesine yerleşen Nejdi ailesi, saldırıda hayatlarını kaybetti.
    Nejdi ailesinden 3 küçük çocuk, anne ve babasıyla birlikte enkaz altında kalarak can verdi.

Mikati'den kritik sınır açıklaması

  • Lübnan Başbakanı Necip Mikati, dün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Lübnan hükümeti ve Hizbullah'ın 2006 savaşı sonrası kabul edilen BMGK'nın 1701 sayılı kararını uygulamaya hazır olduğunu söyledi. Kararın İsrail'in Lübnan'dan tamamen çekilmesini ve sınırın Lübnan tarafındaki askeri güçlerin yalnızca BM Barış Gücü ve Lübnan ordusu olması gerektiğini ön gördüğünü hatırlatan
    Mikati
    , "
    Biz bu kararı uygulamaya hazırız. Hizbullah da bu hükümetin bir parçası. Onlar da bu kararı uygulamaya hazır olduklarını söyledi"
    diye konuştu.


İsrail Beyrut'un merkezinde 3 binayı vurdu: Hizbullah üyelerinin hedef alındığı saldırılar sivil katliamına dönüştü

İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezine düzenlediği saldırıda 22 kişinin öldüğü, 117 kişinin yaralandığı bildirildi. Enkaz altında kalan 6 kişinin kurtarılma çalışmaları sürerken Muhabirimiz Neslihan Önder, saldırı alanında arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, Lübnan’daki son gelişmeleri aktardı. Beyrut'un merkezine düzenlenen 5. saldırı olduğunu bildiren Önder, çevredeki pek çok ev, iş yeri ve araçların ağır hasar aldığını ve bir çoğunun kullanılamaz hale geldiğini bildirdi. Önder ayrıca "İsrail asıl hedefini, Hasan Nasrallah'ın kayınbiraderi Refik Safa'nın hedef alındığı iddia ediliyor. Refik Safa Aslında savunma merkezinde yer alan komutanlardan biriydi. Onun burada hedef alındığı ifade ediliyor. Aslında bu iki saldırıda Refik Safa'yı hedef almak için gerçekleştirildi. İsrail bu iki noktadan birinde Refik Safa'nın olduğunu düşünüyordu." sözleriyle İsrail'in hedefinin Hizbullah liderlerinden birisi olduğunu ancak olay sonrası hedef alınan kişinin hayatta olduğu ve sadece sivillerin zarar gördüğünü aktardı.




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