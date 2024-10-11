İsrail'den BM Barış Gücüne ikinci saldırı: İki asker yaralandı

İsrail güçleri, Lübnan'ın güneyinde bulunan Ras Nakura ana üssündeki UNIFIL barış gücü gözlem noktasına ateş açtı. BM kaynakları, İsrail saldırısında iki askerin yaralandığını açıkladı.
İsrail güçlerinin, Lübnan'ın güneyindeki Ras Nakura bölgesinde Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) unsurlarını hedef alması sonucunda 2 asker yaralandı.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu Ras Nakura'daki UNIFIL komuta merkezinin ana girişini top mermisiyle hedef alırken bir UNIFIL gözlem kulesi de "Merkava tankı" ile vuruldu.
İki asker yaralandı
Haberde, komuta merkezinde maddi hasar oluştuğu, "Merkava tankı" ile gözlem kulesine gerçekleştirilen saldırı sonucunda Sri Lanka taburundan 2 askerin yaralandığı kaydedildi.
Dün de UNIFIL tarafından, İsrail saldırıları sonucunda 2 barış gücü askerinin gözlem kulesinden düştüğü ve yaralandığı bildirilmişti.
Lübnan'a yönelik hava saldırıları devam ediyor
Terör devleti İsrail bir kez daha Lübnan'ın başkenti Beyrut'u hedef aldı.
Beyrut'un merkezinde apartmanlar ve küçük dükkanlardan oluşan yoğun bir yerleşim bölgesini vurdu.
Lübnanlı yetkililer, saldırılarda 22 kişinin öldüğünü ve 117 kişinin yaralandığını duyurdu.