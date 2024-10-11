İsrail'den BM Barış Gücüne ikinci saldırı: İki asker yaralandı

Filistin ve Lübnan'da sürdürdüğü saldırılarla bölgede katliam gerçekleştiren terör devleti İsrail, hastaneleri de hedef almaya devam ediyor. İran Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Lübnan-Suriye sınırında İran'a ait bir sahra hastanesine saldırı düzenlediği bildirildi. Saldırı sonucu can kaybı olmazken, 56 yatak ve ilaç deposundan oluşan sahra hastanesinin tamamen yandığı belirtildi.