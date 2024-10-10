MSB'den 'Lübnan'dan tahliye' açıklaması: Vatandaşlarımızı alan gemilerimiz bugün Mersin'e ulaşacak

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Lübnan'daki Türklerin tahliyesine ilişkin, "Vatandaşlarımızı alan gemilerimiz bugün Mersin'e ulaşacak. Tahliye gemisinde 966 kişi bulunuyor. İhtiyaç duyulursa yeni tahliye için planlamalarımız diğer Bakanlık ve kamu kurumları ile koordineli şekilde devam etmektedir. Gemilerimiz ve uçaklarımız olabilecek yeni tahliyeler için hazırdır" açıklamasında bulundu.
MSB kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bakanlık kaynakları, Alman basınında çıkan ve bazı mühimmatların satışına onay verildiğine dair haberlere ilişkin, "Biz müttefiklerin birbirlerine kısıtlama veya yaptırım uygulamasının doğru olmadığını, müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu her zaman ifade ediyoruz. Beklentimiz müttefiklerimizin ittifakın ruhuna ve ortak güvenlik perspektifine uygun karar alarak örtülü-örtüsüz tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Söz konusu haber hakkında Bakanlığımıza ulaşan herhangi resmi bildirim yoktur." değerlendirmesini yaptı.
Eurofighter savaş uçaklarının tedarikindeki son duruma ilişkin sorular üzerine kaynaklar, "Eurofighter Typhoon uçağının tedarikine yönelik teknik seviyedeki çalışmalara devam edilmektedir. Bilindiği üzere bu uçaklardan ilk etapta 20 olmak üzere toplam 40 adet alma talebimiz var. Bu konuda da olumlu gelişmeler bekliyoruz." dedi.
"Şu ana kadar sınırımıza gelen büyük bir grup yok"
Bakanlık kaynakları, İsrail'in Lübnan'a saldırıları sonrası Türkiye'ye yönelik yeni bir göç dalgası olup olmadığına dair sorular üzerine şunları söyledi:
"İsrail'in saldırılarından sonra Lübnan'daki insani durumun kötüleşmesi ile bir kısım Lübnan vatandaşının göç ettiği bilinmektedir. Şu ana kadar sınırımıza gelen büyük bir grup yok. Bizim Suriye'de icra ettiğimiz operasyonların iki amacı var, birincisi terörü kaynağında yok etme, ikincisi ülkemize yönelebilecek göç dalgasını yerinde engelleme. Bu kapsamda biz bunları ülke sınırımıza gelmeden, kontrolümüz altındaki bölgelerde engellemeye yönelik tedbirlerimizi aldık"