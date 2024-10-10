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MSB'den 'Lübnan'dan tahliye' açıklaması: Vatandaşlarımızı alan gemilerimiz bugün Mersin'e ulaşacak

MSB'den 'Lübnan'dan tahliye' açıklaması: Vatandaşlarımızı alan gemilerimiz bugün Mersin'e ulaşacak

Pınar Görgü
12:0910/10/2024, Perşembe
G: 10/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, öncülüğünde haftalık basın bilgilendirme programı yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, öncülüğünde haftalık basın bilgilendirme programı yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Lübnan'daki Türklerin tahliyesine ilişkin, "Vatandaşlarımızı alan gemilerimiz bugün Mersin'e ulaşacak. Tahliye gemisinde 966 kişi bulunuyor. İhtiyaç duyulursa yeni tahliye için planlamalarımız diğer Bakanlık ve kamu kurumları ile koordineli şekilde devam etmektedir. Gemilerimiz ve uçaklarımız olabilecek yeni tahliyeler için hazırdır" açıklamasında bulundu.

MSB kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.


Bakanlık kaynakları, Alman basınında çıkan ve bazı mühimmatların satışına onay verildiğine dair haberlere ilişkin, "Biz müttefiklerin birbirlerine kısıtlama veya yaptırım uygulamasının doğru olmadığını, müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu her zaman ifade ediyoruz. Beklentimiz müttefiklerimizin ittifakın ruhuna ve ortak güvenlik perspektifine uygun karar alarak örtülü-örtüsüz tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Söz konusu haber hakkında Bakanlığımıza ulaşan herhangi resmi bildirim yoktur." değerlendirmesini yaptı.


Eurofighter savaş uçaklarının tedarikindeki son duruma ilişkin sorular üzerine kaynaklar, "Eurofighter Typhoon uçağının tedarikine yönelik teknik seviyedeki çalışmalara devam edilmektedir. Bilindiği üzere bu uçaklardan ilk etapta 20 olmak üzere toplam 40 adet alma talebimiz var. Bu konuda da olumlu gelişmeler bekliyoruz." dedi.


"Şu ana kadar sınırımıza gelen büyük bir grup yok"

Bakanlık kaynakları, İsrail'in Lübnan'a saldırıları sonrası Türkiye'ye yönelik yeni bir göç dalgası olup olmadığına dair sorular üzerine şunları söyledi:

"İsrail'in saldırılarından sonra Lübnan'daki insani durumun kötüleşmesi ile bir kısım Lübnan vatandaşının göç ettiği bilinmektedir. Şu ana kadar sınırımıza gelen büyük bir grup yok. Bizim Suriye'de icra ettiğimiz operasyonların iki amacı var, birincisi terörü kaynağında yok etme, ikincisi ülkemize yönelebilecek göç dalgasını yerinde engelleme. Bu kapsamda biz bunları ülke sınırımıza gelmeden, kontrolümüz altındaki bölgelerde engellemeye yönelik tedbirlerimizi aldık"


Bugün gerçekleştirilen tahliyenin dışında Lübnan'a ilişkin yeni bir tahliye planı olup olmadığına dair sorular üzerine kaynaklar,
"Planlamaya esas olan konu talep. Bugün ilk tahliye operasyonumuzu gerçekleştirerek vatandaşlarımızı tahliye ediyoruz. Tahliye planları gelen talebe göre planlanmaktadır. İhtiyaç duyulursa yeni tahliye için planlamalarımız diğer Bakanlık ve kamu kurumları ile koordineli şekilde devam etmektedir. Gemilerimiz ve uçaklarımız olabilecek yeni tahliyeler için hazırdır" ş
eklinde konuştu.

Adı insan kaçakçılığına karışan general

Bakanlık kaynakları, hudutta adı insan kaçakçılığı olayına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay ile ilgili bir soru üzerine, "
Bilindiği üzere adı daha önce Suriye sınırında insan kaçakçılığı olayına karışan ve bakanlığımız tarafından emekliliğe sevk edilen, daha sonra tutuklanan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay'ın Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildiğini açıklamıştık. Yüksek Disiplin Kurulu tarafından, Bilal Çokay'a Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma cezası verilerek rütbesi geri alınmıştır"
açıklamasını yaptı.


Tahliye gemilerimiz Beyrut’a ulaştı: Yaklaşık 2 bin vatandaşımız Lübnan'dan çıkartılacak

Türk Deniz Kuvvetlerine ait gemi, yardım malzemesi indirmek ve Lübnan'dan ayrılmak üzere başvuran Türk vatandaşlarının tahliyesi için Beyrut Limanı’na yanaştı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Lübnan'dan tahliye için gönderilen gemilerde bulunan 300 ton insani yardım malzemesinin Lübnan halkına teslim edileceğini duyurdu. Açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tahliye için görevlendirilen Deniz Kuvvetlerine ait iki çıkarma gemisi Lübnan’a ulaştı. Bakanlık, tahliye ve yardım malzemesi taşıyan iki gemiye ek olarak, dört geminin de refakat ve koruma görevi üstlendiğini belirtti. Beyrut'a ulaşan gemilerdeki yardım malzemelerinin Lübnan halkına iletileceğini ve talepte bulunan vatandaşların güvenli tahliyesinin sağlanacağını kaydetti.

Sancaktar ve Bayraktar Lübnan'dan sivilleri getirecek

İsrail’in saldırıları sonucu Lübnan’dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarının tahliyesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatları üzerine yola çıkan Deniz Kuvvetlerimize ait iki gemi Lübnan’a ulaştı. TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar'a tahliye ve yardım malzemesi ulaştırma, dört adet gemimize de refakat ve koruma görevi verildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Lübnan'dan tahliye için gönderilen gemilerde bulunan 300 ton insani yardım malzemesinin Lübnan halkına teslim edileceğini duyurdu. Açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tahliye için görevlendirilen Deniz Kuvvetlerine ait iki çıkarma gemisi Lübnan’a ulaştı. Bakanlık, tahliye ve yardım malzemesi taşıyan iki gemiye ek olarak, dört geminin de refakat ve koruma görevi üstlendiğini belirtti. Beyrut'a ulaşan gemilerdeki yardım malzemelerinin Lübnan halkına iletileceğini ve talepte bulunan vatandaşların güvenli tahliyesinin sağlanacağını kaydetti.


#MSB
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