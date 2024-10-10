MSB'den 'Lübnan'dan tahliye' açıklaması: Vatandaşlarımızı alan gemilerimiz bugün Mersin'e ulaşacak

İsrail’in saldırıları sonucu Lübnan’dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarının tahliyesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatları üzerine yola çıkan Deniz Kuvvetlerimize ait iki gemi Lübnan’a ulaştı. TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar'a tahliye ve yardım malzemesi ulaştırma, dört adet gemimize de refakat ve koruma görevi verildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Lübnan'dan tahliye için gönderilen gemilerde bulunan 300 ton insani yardım malzemesinin Lübnan halkına teslim edileceğini duyurdu. Açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tahliye için görevlendirilen Deniz Kuvvetlerine ait iki çıkarma gemisi Lübnan’a ulaştı. Bakanlık, tahliye ve yardım malzemesi taşıyan iki gemiye ek olarak, dört geminin de refakat ve koruma görevi üstlendiğini belirtti. Beyrut'a ulaşan gemilerdeki yardım malzemelerinin Lübnan halkına iletileceğini ve talepte bulunan vatandaşların güvenli tahliyesinin sağlanacağını kaydetti.